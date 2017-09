Young actress, ayaw pa magpaligaw

2 SHARES Share Tweet

HOW time flies! Ang dating child star na produkto ng “Goin’ Bulilit” na si Miles Ocampo ay dalaga na ngayon. She’s 20 years old at NBSB (No Boyfriend Since Birth). Ayaw pa raw niyang magpaligaw at mas gusto niya munang mag-“me” time.



“Nanonood ako ng sine mag-isa,” ani Miles na mapapanood sa horror movie na “The Debutantes.” Kasama niya rito sina Sue Ramirez, Michelle Vito, Jane de Leon at Chanel Morales.

Biggest break ever ito ni Miles sa pelikula, kaya sobrang thankful siya sa mag-inang Lily at Roselle Monteverde ng Regal Entertainment.

Panay ang iwas ni Miles sa pangungulit ng press kung ano’ng masasabi niya sa isyu kina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna na mga katrabaho niya sa “Home Sweetie Home.” “Pasensiya na po. Wala po ako sa posisyon magpahayag ng kahit ano,” ani Miles. Ayaw daw niyang makisawsaw sa isyu.

Basta natutuwa siya na ipinangako raw ni John Lloyd na panonoorin nito ang “The Debutantes.” Napanood ng aktor ang trailer at gandang-ganda ito. Directed by Prime Cruz, showing ang “The Debutantes” on October 4.

Going strong

Si Carl Guevarra na ex-boyfriend ni Kris Bernal ang boyfriend ngayon ni Chanel Morales. Produkto si Chanel ng Artista Academy ng TV5 at lumabas siya sa series na “Wattpad Presents.” Nag-guest naman si Chanel sa “FPJ’s Ang Probinsiyano.”

Two years na ang relasyon nina Chanel at Carl at going strong ito, sabi ni Chanel sa presscon ng “The Debutantes.”

Dating taga-GMA7 si Carl. Lumipat siya sa TV5 kung saan nagkakilala sila ni Chanel.

First movie ni Chanel ang “The Debutantes” at isa siya sa bagong Regal Millennial Babies. Gusto niyang makatrabaho sina Sam Milby, John Lloyd Cruz, Jake Cuenca at Richard Gutierrez.

Pasaway

Big crush ng baguhang si Ralph Noriega si Janine Gutierrez at looking forward siya na makatrabaho ito sa future project ng GMA7. Baka raw mautal siya kapag nakaharap niya ang Kapuso actress.

Mapapanood si Ralph sa “Super Ma’am” na isang pasaway na estudyante ang role niya. In real life, pasaway din siya noong mga unang taon niya sa high school. Senior high na siya ngayon at Tourism ang kukunin niyang course kapag nag-college na siya.

Gusto niyang maging pilot, ani Ralph na pangalawa sa apat na magkakapatid (2 boys, 2 girls). Parehong nurse ang parents niya at may skin clinic sila sa San Pedro, Laguna.

Related

comments