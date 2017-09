Box office, target ni Roxanne

By Ruel J. Mendoza

Hindi naman tinatago ng singer-actress na si Roxanne Barcelo ang nararamdaman niyang kaba dahil malapit nang ipalabas ang pelikula nilang real life boyfriend niyang si Will Devaughn na “I Found My Heart In Santa Fe”.

Sa naganap na special screening ng naturang pelikula sa SM City The Block Cinema, marami ang natuwa sa simpleng kuwentong pelikula na tungkol sa isang babae natakot na magmahal, pero biglang may lalakeng dumating na tinuruan siyang umibig ulit.



“We just want to make a simple love story namakaka-relate ang marami.

“We want people to fall in love with our movie. ‘Yung kikiligin pa rin sila kahit ano pa ang edad nila.

“Wala naman kaming anumang pretensions sa movie na ito. Ito yung matatawa ka, maiiyak ka, mai-in love ka at magagandahan ka sa makikita mo sa big screen. Parang ‘yung nangyayari lang sa tunay na buhay natin everyday,” sey ni Roxanne.

Mamamangha ang marami sa magandang isla ng Santa Fe na matatagpuan sa Bantayan Islands sa Cebu. Nakunan ng maganda ang magagandang lugar ng isla, lalo na ang crystal clear waters nito.

“Sante Fe is such a beautiful place. Paradise nga siya kung tawagin namin at ‘yun ang gusto naming ipakita na may mga magagandang lugar sa Pilipinas na hindi pa masyadong nadi-discover.

“For sure, after watching this movie, people will be asking about it and will be going to Santa Fe.

“Through that, matutulungan pa naming ang maraming tao roon through this movie,” ngiti pa ni Roxanne.

Pinag-iisipan pa raw nila Roxanne at Will kunganoang next na movie naipo-produce nila.

“Siyempre, hihintayin naming ang magiging result nitong movie. Kapag maganda ang pagtanggap, then doon na kami makakapag-plan ng next movie,” pagtapos pa ni Roxanne Barcelo.

