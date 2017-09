Mika: Halimaw si ate

WAITING pa si Derrick Monasterio sa next GMA series niya after “Mulawin vs. Ravena.” Guestings lang muna sa iba’t ibang programa ng Kapuso Network ang pinagkakaabalahan niya.



Nag-taping na si Derrick para sa isang upcoming episode ng “Daig Kayo ng Lola Ko.” Kasama niya rito sina Kristoffer Martin, Renz Fernandez at Mika dela Cruz.

Asked kung totoo bang huling pagtatambal nila ni Bea Binene sa “Mulawin vs. Ravena,” clueless siya, ani Derrick. Wala pa naman daw sinasabi sa kanila ang management kung paghihiwalayin na ang love team nila.

Open siya kung sinuman ang gustong ipareha sa kanya sa next project niya sa Kapuso Network.

Bihira na silang magkita ni Bea after MVR dahil ani Derrick, busy siya sa TV guestings at pag-gi-gym.

Sabi pa ni Derrick, nanghinayang siya na bitin ang kissing scene nila ni Bea sa MVR. “Tukaang ibon kasi, kaya saglit lang. Sana matagal (laughs),” he said.

Itinanggi niyang “sila” na ni Bea. Tumigil na siya sa panliligaw dahil natatakot daw siya na mag-break sila kapag naging “sila.” Gano’n?

NBSB

NBSB (No Boyfriend Since Birth) si Mika dela Cruz. ‘Yan ang sabi niya nang nakausap namin sa taping ng “Daig Kayo ng Lola Ko” kung saan isang langgam ang gagampanan niya.

Ani Mika, may kontrata sila ng kanyang ate (Angelika dela Cruz) na hindi siya pwedeng mag-boyfriend hanggang 18 years old siya. Expired na ang kontrata nila dahil 19 years old na si Mika.

“Halimaw si ate (laughs). Pwede naman akong mag-entertain ng manliligaw. Huwag lang daw muna ako mag-commit. Dapat kilalanin kong mabuti ang guy,” ani Mika.

Supportive sister sa kanya ang ate niya, lalo na sa kanyang career, ayon kay Mika. Parati siyang pinapaalalahanan na pagbutihin ang trabaho at always be professional.

Ani Mika, hindi siya choosy sa role na ibinibigay sa kanya ng GMA7. Bida o kontrabida, okey lang. Dream role niya ang gumanap bilang sirena. Gusto rin niyang mag-action.

Nagdadalaga na

Nagdadalaga na si Jillian Ward, pero kahit nasa awkward age (12 or 13 years old?), may project pa rin siya sa GMA.

Meron siyang “Daig Kayo ng Lola Ko” at kasama siya sa bagong seryeng pinagbibidahan ni Marian Rivera, ang “Super Ma’am” kungsaan isang genius student ang role niya.

Leading lady material si Jillian and years from now, pwede na siyang bigyan ng ka-love team. Sino kaya ang babagay sa kanya?

