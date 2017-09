Luis at Jessy, together forever na kaya?

HINDI man diretsang sinabi ni Congresswoman Vilma Santos-Recto, obvious namang sa mga naging girlfriend ng anak niyang si Luis Manzano ay si Jessy Mendiola ang pinakagusto niya.



Sa panayam ng PEP.ph, all praises ang actress-politician kay Jessy. Very nice raw ito at never niyang kinakitaan na nakikipag-kumpitensiya si Jessy kay Luis. Hindi raw feeling star ito, kundi girlfriend lang siya ni Luis. ‘Yun ang napapansin niya kapag nakakasama nila si Jessy sa kanilang family dinner, ayon kay Cong. Vi.

Noong nag-guest nga si Luis sa “Tonight with Boy Abunda” ay kasama niya si Jessy. Ipinokus sa kanya ang kamera.

Nakaupo lang si Jessy sa isang tabi habang pinanonood ang interbyuhan nina Boy at Luis. Simple lang si Jessy na hindi iisiping artista.

Nilapitan siya ni Luis at isinama sa pagharap sa isang salamin at pagsagot nito sa mga tanong ni Boy. Simple gesture lang ‘yun ni Luis, pero ramdam na ramdam ang pagmamahal niya kay Jessy na so much in love rin kay Luis.

Maging together forever na kaya sila?

Kung lantaran na ang relasyon nina Luis Manzano at Jessy Mendiola, ayaw pa ring diretsang umamin nina Angel Locsin at Neil Arce sa totoong estado ng kanilang relasyon.

Ang pakiyeme ng ex-girlfiend ni Luis, ayaw niyang bigyan ng label kung anuman ang namamagitan sa kanila ni Neil.

Parang sila, pero hindi pa naman. Basta enjoy lang sila sa company ng isa’t-isa.

Some people close to them ang nagsasabing BFGF na ang relasyon nina Angel at Neil. Hindi na raw kailangang kulitin sila sa estado ng kanilang relasyon. ‘Yun na ‘yun!

Mga bida na

Pre-Halloween presentation ng Regal Entertainment ang “The Debutantes” na dinirek ni Prime Cruz. Horror movie ito na pinagbibidahan ng mga bagong Regal Millennial babies na sina Miles Ocampo, Sue Ramirez, Chanel Morales, Jane de Leon at Michelle Vito.

First full-length movie nila ito na sila ang mga bida, kaya sobrang thankful sila sa mag-inang Lily at Roselle Monteverde. Ganado silang mag-mall tour para i-promote ang “The Debutantes” at natutuwa sila na marami ang nanonood ng kanilang mall shows.

Sa October 4 ang showing ng “The Debutantes” sa mga sinehan nationwide.

