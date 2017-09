Matipid si mister, magastos si misis?

1 SHARES Share Tweet

By: Chinkee Tan

Impulsive buyer ba si misis o mister?

Kung ano ano ba ang binibili niya na wala sa budget?

Di ba nagtutugma ang lifestyle ninyong dalawa?

Yung isa matipid, yung isa naman ay magastos!

Madalas niyo bang pagtalunan ninyong mag-asawa ang pag-gastos ng pera? Naiisip mo ba minsan na parang walang pakialam ang asawa mo sa kung gaano mo pinaghihirapan ang perang ginagastos niya? Napapagod ka na ba sa pagtratrabaho tapos dumadagdag pa yung makikita mong nauuwi lang yung mga pinaghirapan mo sa mga luho ng iyong asawa?



Bro, relax. May paraan para mabawasan kahit papaano ang struggle mo when it comes to your spouse spending habits.

First:

GIVE YOUR SPOUSE A MONTHLY SHOPPING ALLOWANCE

Yup, tama ang nabasa mo. Bigyan mo ng allowance ang asawa mo na pwede niyang i-spend pang-shopping. That is what we agreed with my wife, may monthly siyang budget at ako din meron din.

Baka naman kaya kaliwa’t kanan ang pag-gastos niya ay dahil wala kang binibigay na monthly allowance sa kanya. So feeling niya unlimited ang ceiling ng pag-spend niya.

And besides, you want your wife to be presentable. Gusto mo naman na maging presentable sa aswa mo di ba? Remember na pwedeng mag-reflect sayo kung ano ang itsura ng asawa mo. Kung parang napapabayaan na niya ang sarili niya, pwedeng maging indication yun na hindi mo siya inaaalagaan. At alam kong ayaw mong mangyari yun. Diba? At pag naman napaka-ayos ng asawa mo, magma-manifest na you are taking care of her.

Second:

BE REASONABLE WITH YOUR ASSIGNED BUDGET

Binigyan mo nga ang asawa mo ng allowance monthly pero kulang pa para sa pamasahe niya or pang-gas niya. O baka naman binigyan mo siya ng allowance na above your means, na sobra sobra para sa isang buwan.

You need to be reasonable with your budget. Wag masyadong kuripot at wag din naman masyadong all in. Either way kasi ay hindi magiging maganda ang impact sa asawa mo.

Huwag kayong magbilangan bakit mas malaki ang budget ng isa kaysa sa isa. Iba’t iba ang needs ng mag-asawa, specially kung siya ay lumalabas at maraming mga pangangailangan.

Pag nagkuripot ka iisipin ng asawa mo na tinitipid mo siya, na wala kang pakialam sa welfare niya. Pag naman sobra sobra ang binigay mo sa kanya ay baka i-base na lang niya sa material na bagay ang pagmamahal mo, na pag marami kang bigay ay super love mo siya at pag konti ang bigay mo ay di mo siya masyadong love.

Third:

STICK WITH YOUR BUDGET

Ang usapan sa budget na ‘yan, we can spend that in one day or 30 days without any question asked. But once naubos, wala na hingian yun.

Your spouse needs to realize that you are willing to give him/her the best of everything – but within a budget. At yung budget na yun ay dapat mong sundin. Ikaw mismo ay maging firm sa kung magkano lang ang allotted na budget for a month. Wag mong hayaan na ang monthly shopping allowance ang mag-dictate kung okay o hindi kayo okay ng asawa mo.

And to wives (or husbands) na magastos, remember that the stability of your marriage should not be based on how much your spouse gives you as a monthly shopping allowance. Bonus lang yun.

THINK. REFLECT. APPLY.

May naka-allot ka bang monthly allowance para sa asawa mo na pwede niyang gastusin?

Reasonable naman ba yung budget na yun?

Do you stick with your budget?

If you want to learn more how to handle your family’s budget, please ready my book “HAPPY WIFE HAPPY LIFE” now at all bookstore.

Related

comments