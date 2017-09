Sa bahay na lang kayo uminom

By: Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



•

Hi Alex,

Madalas akong yayain ng mga katrabaho ko na uminom kaya madalas umuuwi ako ng lasing. Nagagalit na ang misis ko dahil dito. Lagi na lang daw akong umiinom sa labas, madaling araw na kung umuwi at laging lasing. Nag-aalala lang daw ang misis ko dahil baka raw may mangyari sa akin lalo na at delikado ang panahon ngayon. Nahihiya naman akong tumanggi kapag niyaya ako ng mga ka-opisina ko. Lolokohin nila na takot ako sa asawa ko. Ano ba ang dapat kong gawin?

Pablo ng Pasay

Hi Pablo,

May maganda akong solusyon sa problema mo. Kapag niyaya ka ng mga ka-trabaho mo uminom, sa bahay mo kayo pumunta. At least, nasa bahay ka na kapag nalasing ka. Hindi na mag-aalala si misis. Magastos pero hindi papalag si misis kasi nakikita ka niya sa bahay.

•

Hi Alex,

Napakatamad ng kapatid ko. Kapag inuutusan ko siya, hindi siya sumusunod, hindi kumikilos! Inuutusan kong mamalengke, hindi sumusunod, tinatamad daw! Inuutusan kong mag-igib, hindi sumusunod, tinatamad daw! Inuutusan kong maglinis ng bahay, hindi sumusunod, tinatamad daw!

Ano ba ang gagawin ko sa sobrang katamaran ng kapatid ko?

Gretch ng Malabon

Hi Gretch,

Hindi kaya ikaw ang tamad kasi panay ang utos mo! Bakit hindi ikaw ang gumawa!

•

Hi Alex,

35 years old na ako at hanggang ngayon binata pa rin ako. Member ako ng NGSB o No Girlfriend Since Birth. Hindi ko alam kung pihikan ako pero meron kasi akong mga katangian na hinahanap sa babaeng gusto kong mapangasawa. Kahit hindi maganda, basta mabait, masunurin at masipag. Dapat maalagaan niya ako pati na ang mga magiging anak namin. Gusto ko rin yung babaeng marunong magluto at marunong sa mga gawaing bahay. Matutulungan mo ba ako?

Zaldy ng Mandaluyong

Hi Zaldy,

Base sa mga binigay mong description, ang babaeng gusto mong mapangasawa ay dapat mabait, masunurin, masipag, marunong mag-alaga ng mga bata, marunong magluto at marunong sa mga gawaing bahay. Sa tingin ko hindi babaeng mapapangasawa ang hinahanap mo! Kasambahay ang hinahanap mo! Sana inilagay mo kung stay-in at magkano ang sweldo kada buwan! Dapat ka lang talagang tumandang binata hayop ka!

•

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

