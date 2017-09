JLC, grateful sa ginawa sa kanya ni Ellen

3 SHARES Share Tweet

MAY mga galos sa braso si Thea Tolentino nang nakausap namin sa taping ng “Haplos.” Sobrang intense raw kasi ng fight scenes nila ni Sanya Lopez at hindi talaga maiwasang magkasakitan sila physically. May mga pagkakataon pang nagha-hyper ventilate siya, ani Thea.



Nadadalas ang fight scenes nila dahil naglalabanan na sila ng kani-kanilang powers. Ani Thea, walang personalan at trabaho lang ang ginagawa nila.

May bahid ba siya ng pagiging maldita in real life? Ani Thea, minsan lang nangyari ‘yun. Taping ‘yun ng isang teleserye na ginawa niya in 2005. Isang co-star niya (ayaw niyang banggitin ang pangalan) ang panay ang parinig sa kanya ng kung anu-ano, kaya napikon siya. Pinagmalditahan niya, kaya natameme ito.

“Nagmamaldita lang naman ako kapag sangkot ang family at friends ko. Talagang ipinagtatanggol ko sila,” ani Thea.

Kumusta naman sila ng ex-boyfriend niyang si Mikoy Morales? “Okey kami. Mutual decision namin ang mag-break para makapag-focus kami sa careers namin. Open ako for a reconciliation, if ever. Naniniwala ako na kung kami talaga, mangyayari ‘yun sa tamang panahon.”

Nanganak na

Magkasunod nanganak sina Camille Prats at Maya (Angeli Mae Flores) na parehong baby girls ang isinilang nila. Sept. 22 nanganak si Camille na pinangalanan nilang Nala Camilla ang first baby nila ng husband niyang si JV Yambao.

Sept. 23 naman nanganak si Maya sa baby nila ni Geoff Eigenmann na pinangalanan nilang Arabella Simone.

May anak si Camille sa yumaong first husband niya, si Anthony Linsangan. Nathan ang pangalan, samantalang Ice naman ang pangalan ng anak ni JV sa previous relationship niya.

Pregnant naman sina Pauleen Luna, Michelle Madrigal, Kaye Abad, Isabelle Daza, Karen delos Reyes, Sarah Lahbati, and who else pa ba?

Baduy

Kung nagpapakaligaya sina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna sa piling ng isa’t-isa, nagpakaligaya rin ang ex-girlfriend niyang si Angelica Panganiban at Glaiza de Castro sa bakasyon nila sa Nepal.

Sobrang nag-enjoy sila sa Bhutan trip nila at nakapasyal sila sa iba’t-ibang lugar. Huwag nang pa-hopia si Angelica na magkakabalikan pa sila ni JLC dahil obvious na sobrang pinapasaya ito ni Ellen.

Ang caption nga ni JLC sa kissing photo nila, “Sobrang baduy neto, pero this girl really did something good to my soul. I’ll always be grateful.” Ano kaya ang ginawa ni Ellen?

Related

comments