Rocco Nacino, rarampa sa isang underwear fashion show

NASIMULAN na ang construction ng dream house ni Rocco Nacino malapit sa Valley Golf Club, Antipolo City. Hopefully, matatapos ‘yun in a year and a half.



“Ang hirap pala magpagawa ng bahay. Magastos, kaya todo kayod ako ngayon. Mas ganado akong magtrabaho dahil ayokong mabitin ang pagpapagawa ko ng bahay. Gusto ko’y tuluy-tuloy,” ani Rocco sa interbyu sa kanya sa taping ng “Haplos.”

Bukod sa showbiz earnings ni Rocco at ibang ka-“racketan,” may restaurant business siya. Walo na ang kanyang restaurants na mga kaibigan niya ang kanyang business partners. Meron pa siyang dalawang branch ng gym.

Next investment ng “Haplos” star ay real estate. Hindi forever ang kanyang showbiz career, kaya gusto niyang may mga investment siya, ani Rocco.

Eight years na sa showbiz si Rocco na produkto siya ng “Starstruck.” Feeling blessed siya sa rami ng na-achieve niya sa loob ng walong taon.

Nanalo na siya ng award, sunud-sunod ang TV at movie projects niya. May shows siya here and abroad.

Kamakailan ay kasama ni Rocco ang kanyang pamilya na nagbakasyon sa Amsterdam at Europe. Nagpunta sila sa Rome, Vienna, Germany at Belgium.

This week, sasali si Rocco sa jui jitsu competition na gaganapin sa SM Mall of Asia Arena.

Rarampa rin siya sa Bench underwear fashion show na gaganapin on November 18. Kinakarir ni Rocco ang pagwo-workout dahil first time niyang rarampa na naka-underwear. Aniya, matagal na siyang inaalok ni Ben Chan (owner ng Bench Clothing line) na rumampa sa fashion show, pero tinatanggihan niya. “Feeling ko kasi, hindi pa ako ready noon. This is it!” pagtatapos ni Rocco.

