Intimate Christian wedding for Max, Pancho

SA December 11 this year ang Christian wedding nina Pancho Magno at Max Collins. Intimate lang ‘yun, ani Pancho nang nakausap namin sa taping ng “Haplos.”



Walang ibinigay na ibang detalye si Pancho na aniya, hands-on si Max sa paghahanda sa kanilang wedding. Siya naman daw ang bahala sa budget.

Gusto ni Pancho, magka-baby agad sila ni Max kapag kasal na sila. Mahilig din daw sa bata si Max. Bahala raw si Max kung ilan ang gusto nilang maging anak.

Hindi niya pipigilan si Max kung gusto pa nitong ipagpatuloy ang showbiz career kapag mag-asawa na sila.

Samantala, natutuwa si Pancho na may followers ang Team Angela (Sanya Lopez) at Benedict (his name in “Haplos”).

“Nagulat ako dahil may followers pala kami na gusto kami ni Angela ang magkatuluyan. I really appreciate that,” ani Pancho.

Nirekomenda

Nirekomenda ng isang teacher sa kanyang mga estudyante na sabay-sabay panoorin ng mga ito ang “Super Ma’am” para makita ang kahalagahan ng mga guro. Marami kasing aral na napupulot sa teleseryeng pinagbibidahan ni Marian Rivera.

Happy at thankful ang Kapuso PrimeTime Queen sa magagandang feedback sa serye na aniya, ang pangunahing layunin ng kanilang show ay makapagbigay ng magagandang aral hindi lang sa mga kabataan, kundi pati sa televiewers. Aniya, nakakataba ng puso ang positive comments.

Ang co-stars ni Marian na sina Meg Imperial at Kim Domingo ay hindi lang “Super Ma’am” ang tawag sa kanya. Super mom din daw si Marian dahil super loving and caring mom siya kay Zia, anak nila ni Dingdong Dantes.

Di pa nakadalaw

Mag-i-isang taon nang nakakulong si Mark Anthony Fernandez this October na nahulihang may marijuana sa loob ng kanyang sasakyan.

Sa pagkaalam ng half-brother niyang si Renz Fernandez, nakapiit si Mark sa Angeles Provincial Jail sa Pampanga. Ani Renz, hindi pa siya muling nakadalaw sa kanyang kuya Mark since last year.

Nakikibalita lang daw siya at okey naman ang kalagayan doon ng kanyang kuya Mark. Ipinagdarasal niyang nawa’y maayos na ang gulong kinasangkutan nito.

Nakausap namin si Renz sa taping ng “Daig Kayo ng Lola Ko” kung saan guest siya sa isang upcoming episode nito.

Kasama niya sina Derrick Monasterio, Kristoffer Martin at Mika dela Cruz.

