Erich moves on by climbing mountain

By Glen P. Sibonga

MAKAHULUGAN ang nakalagay na caption sa Instagram post ni Erich Gonzales nang marating niya ang summit ng Mt. Batolusong sa Tanay, Rizal kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang hiking at pag-akyat sa bundok ay kabilang sa bucket list ni Erich na na-achieve niya.



Ayon sa caption ng IG post ni Erich: “Just keep putting one foot in front of the other and before you know it, you’ve climbed a mountain.”

Tila may kinalaman kasi ang caption sa kanyang pagmu-move on at sa estado ng kanyang puso ngayon ilang buwan matapos ang breakup nila ng dating boyfriend niya na si Daniel Matsunaga. Kinumpirma ni Erich na hiwalay na sila Pebrero ng taong ito.

Ipinaliwanag naman ni Erich ang ibig sabihin ng caption niya nang maging guest siya sa ABS-CBN morning talk show na “Magandang Buhay.” “Kasi very ano siya talaga timely… pasok talaga siya sa ano ko ngayon (sa status ng puso). Dahil di ba sa buhay you just have to keep going kahit ano man ang mangyari, life goes on. You just have to take it one day at a time. Go lang nang go hanggang hindi mo namamalayan nakarating ka na pala kung saan mo gustong pumunta. No looking back.”

Ibinahagi niya rin ang kanyang natutunan sa kanyang mga nakaraang karanasan. “Yung mga nangyari before, ‘yung mga past experiences, it will make you wiser, braver, stronger. And it will make you a better you, a better version of yourself, parang gagamitin mo kung ano man ang lahat ng iyon para ayaw mo nang bumalik sa kung anuman ikaw before.

Gusto mo lang to better yourself talaga. Kailangan mo lang ng lakas na loob talaga. You just have to start somewhere.”

Ang guest appearance ni Erich sa “Magandang Buhay” ay nagsilbing post-birthday celebration niya matapos niyang magdiwang ng kanyang ika-27 kaarawan noong Sept. 20. Naging special guest pa ni Erich ang dalawang lola na sina Lola Pinang at Lola Elisa, na kabilang sa mga matatandang pinasaya ni Erich sa pagbisita niya sa Kanlungan ni Maria sa Antipolo noong birthday niya. May special birthday message din sa kanya ang kapatid niyang nasa abroad gayundin ang celebrity friends niyang sina Julia Barretto, Enchong Dee at Robi Domingo.

