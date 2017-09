Lovi, hangang-hanga kay Megan Young

INGGIT-inggitan na may halong paghanga si Lovi Poe kay Megan Young dahil sa pag-display nito ng malaking balakang at puwet sa social media. Talagang nangabog si Miss World 2013 na oozing ang appeal at kaseksihan sa two-piece swimwear niya.



Nanghingi nga si Lovi ng kaseksihan kay Megan. Pati si Winwyn Marquez ay napahanga ni Megan sa pag-flaunt nito ng balakang at puwet. Halos hubad na nga si Megan na for sure, ang daming kalalakihan ang nagpapantasya sa girlfriend ni Mikael Daez.

He must be very proud of his GF na never niyang pinigilan sa pagbibilad ng katawan sa social media. Open-minded kasi si Mikael at supportive BF. May karapatan naman si Megan i-display ang kanyang body beautiful. Sa face, wala na siyang dapat baguhin. Huwag na sana niyang ipagalaw ‘yun.

Ang sipag ni Marian Rivera mag-mall tour para sa promotion ng “Super Ma’am.” Kahapon ay nasa Davao City siya at nag-mall show sa Gaisano Mall Toril kasama ang “Super Ma’am” co-stars niyang sina Matthias Roads at Jerald Napoles.

Last week ay nasa Puerto Princesa ang Kapuso Prime Time Queen kasama naman si Kristoffer Martin na co-star din ni Marian sa “Super Ma’am.” He plays Ace na isang Tamawo na tauhan ni Greta (Jackielou Blanco).

Ani Marian, nag-e-enjoy siya sa regional shows na ginagawa kasama ang ilang co-stars niya sa “Super Ma’am.”

Naglilibot sila sa buong Pilipinas.

Kahit busy si Marian sa taping ng kanyang GMA fantaserye at sa regional shows, she sees to it na may oras pa rin siya sa kanyang family (husband Dingdong Dantes and daughter Zia). Natutupad pa rin ni Marian ang kanyang mommy duties kay Zia.

Kung pareho silang may work ni Dingdong, either ang mommy ni Marian o mommy ni Dingdong ang nag-aalaga sa bagets.

Magpupulitika na?

Lumutang na naman ang isyu na diumano’y papasukin na ni Dingdong Dantes ang pulitika. Diumano, kakandidato siya bilang congressman sa QC sa susunod na eleksiyon.

Ilang beses nang napabalitang magpupulitika si Dingdong. Parati naman niyang sinasabi na hindi siya tatakbo kahit ano’ng posisyon sa gobyerno.

Puwede naman daw siyang tumulong kahit wala siya sa pulitika. Abang-abang na lang kung magbabago ang desisyon ni Dingdong.

