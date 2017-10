Andrew E. prioritizes family over career

By GLEN P. SIBONGA

AMINADO si Andrew E. na hands on dad siya sa kanyang tatlong anak na sina Fordy, Jassley, at Ichiro. Number one priority niya raw ang kanyang pamilya at susunod lang ang career niya.



“95-5 ako, ibig kong sabihin 95 tatay, 5 lang ang career. Mas gugustuhin ko na kasama ang aking pamilya, ang aking mga kids, rather than to be anywhere else. Pero siyempre you know, trabaho din, pero lima lang. Kasi hindi ako nag-aatim na, ‘O gusto ko maraming trabaho,’ hindi. Doon po ako tataas ng kanang kamay sa inyo, hindi po ako ganun, ‘yung nag-aano ng mas maraming trabaho, tapos pamilya, hindi po. Pamilya muna ako,” sabi ni Andrew nang maging guest siya sa ABS-CBN morning talk show na “Magandang Buhay.”

Itinuturing naman ni Andrew hindi lang bilang anak ang panganay niyang si Fordy kundi bilang kapatid din. Paliwanag ng rapper-actor, “Ako po kasi ipinanganak na walang kapatid na lalaki. Hindi po ako nakatikim ng kapatid na lalaki.

Kaya ‘yung unang anak ko na si Fordy, e ‘yun ang nagmistulang parang hinahangad kong kapatid, na dumating sa akin noong ako’y 34 years old na. Imaginin niyo gala ako from three years old to 34, thirty years kong hinintay bago ako magkaroon ng kapatid. So, para sa akin doble ang timbang niya, hindi lang anak pati kapatid.”

Anumang nakukuha ni Andrew sa kanyang career ngayon ay inilalaan at iniaalay niya rin para sa kanyang pamilya. Kaya nagpapasalamat din siya na patuloy siyang may trabaho gaya ng pagkakasama niya sa mystery music game show ng ABS-CBN na “I Can See Your Voice” bilang isa sa Sing-vestigators kasama sina Alex Gonzaga, Angeline Quinto, Kean Cipriano, at Wacky Kiray. Hosted by Luis Manzano, ang “I Can See Your Voice” ay mapapanood tuwing Sabado at Linggo, 9:30 p.m., sa ABS-CBN.

