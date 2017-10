Alden-Maine movie, kasado na

1 SHARES Share Tweet

KASADO na ang bagong pelikulang gagawin nina Alden Richards at Maine Mendoza. Action, love story ito na si Mike Tuviera ang director na siya ring nag-direk ng first movie nina Alden at Maine, “Imagine You & Me.”



Nag-training na sina Alden at Maine ng boxing at muay thai para sa action scenes nila sa yet untitled movie na gagawin nila.

Tanong naman ng AlDub fans, kalian naman daw kaya nila muling mapapanood sina Alden at Maine sa isang GMA series matapos ang “Destined to be Yours”? Wala pa kaming balita, kaya abang-abang na lang.

Goal

Happy na rin si Rocco Nacino kahit hindi niya napanalunan ang gold medal award sa nakaraang laban niya sa jiu jitsu competition na ginanap sa SM Mall of Asia Arena. Naka-bronze medal ang “Haplos” star na aniya, next time ay talagang kakaririn niya ang pagte-training.

Hindi kasi nakapag-focus si Rocco sa training dahil busy siya sa taping ng “Haplos.” Marami pa raw siyang dapat i-improve at paghahandaan talaga niya ang susunod na laban niya sa jiu jitsu. Goal niya ang makakuha ng gold medal.

Labanan

Hindi lang battle of the beauties ang labanan nina Marian Rivera at Kim Domingo sa “Super Ma’am.” Intense ang fight scenes nila na sila mismo ang gumagawa ng mga eksena.

Ayaw nila gumamit ng stunt double. Maliksi pa rin ang katawan ni Marian kahit may anak na siya. Kaabang-abang ang mga susunod na fight scenes nila ni Kim dahil for sure, hindi sila magpapatalbog sa isa’tisa.

Suko na

For good na kaya ang pag-quit ni Andi Eigenmann sa showbiz? Hindi na raw siya masaya kaya nag-quit na siya. Simpleng buhay ang gusto niya at maging full time mom sa 5-year old daughter niyang si Ellie.

Ang dali namang sumuko ni Andi sa buhay-showbiz. Single mom siya at ano naman kaya ang magiging source of income niya para masuportahan ang kanyang anak? Not unless, may financial support si Ellie from her daddy, Jake Ejercito.

Baka naman, marami na ang naipong pera ni Andi at magbi-business na lang siya. O, hindi kaya mag-aasawa na si Andi at maging full time wife rin siya? Boyfriend niya ang ramp model na si Emilio Arambulo.

Related

comments