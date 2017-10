Joey de Leon sorry for depression remarks

0 SHARES Share Tweet

VETERAN comedian-television host Joey de Leon has apologized on national television for his comments about depression which some people found offensive.



“Kahapon po, magulo nagtutuksuhan kami rito at kausap namin ang isang pastor at ang isang guro, at ang kanyang maybahay. At pumapasok sa usapan namin ang mga sari-saring paksa,” said De Leon during the “Juan for All, All for Juan” segment of the popular noontime show “Eat Bulaga!” on GMA 7 last Friday.

“Isa na rito ang tungkol sa depression. Dala po ng gulo at tuksuhan namin, naging mababaw lang ang pagtanggap ng inyong lingkod sa salitang ‘yun.

“Hanggat nabanggit ko nga na ‘wala, gawa gawa lang yan ng ibang tao.’ ‘Yun kasi ang paniniwala ko na ang stress at depression halos magkapantay lamang.

“Wag nyong asahan na alam kong lahat ang bagay sa mundo. Habang nabubuhay tayo ay natututo tayo ng mga bagay-bagay.

“Nagkamali po ako. So kahapon po, ‘yung tungkol sa depression na nabanggit ni Maine, e pinagalitan ako ng misis ko na si Eileen. Pinagalitan nya ako at pati mga anak namin ‘Daddy, hindi stress yan at depression.’ ‘Hindi, ‘yan ang alam ko.’

“’Yung iba, ‘pag nawawalan lang ng boyfriend, na de-depress na. Pinaliwanag nya at lalo akong nahiya sa sarili ko nang banggitin ni Eileen na may mga malalapit kaming mahal sa buhay na nagdurusa sa ganung kalagayan.

“So ako po ay humihingi ng paumanhin sa mga napaitan sa nabanggit ko. At humihingi ng inyong unawa. Kagabi tinawagan ko si Maine. Nagsorry ako kay Maine agad dahil sya ‘yung nagbanggit nun sa usapan naming tatlo tungkol sa depression.

“So medyo nakaluwag ‘yung pag hinga ko. Ang hirap nga ako matulog hangga’t hindi umaabot ang pagkakataon na ito.

“At kung may idudulot mang mabuti ‘yung akong pagkakamali, sana ay mabuksan ito ng maraming pinto sa pagtalakay sa issue na ito. Hindi ko alam na ganun kalawak at kalalim pala ‘yun.

“So uli, humihingi po ako ng kapatawaran sa mga nasaktan, nagalit. I’m sorry at may kasabihan naman tayo na, ‘Mapait man ang ugat ng karunungan o edukasyon, karaniwan namang matamis ang binubunga nito. ‘Yun lang po at maraming salamat po,” De Leon said.

Last Oct. 5, Mendoza said those suffering from depression need moral support.

“Pero hindi biro ‘yan ha, ‘yang depression. Hindi siya joke. Hindi, kasi siyempre maraming nakakaranas ng ganu’n lalo na sa mga kabataan. Kaya dapat kapag may nakakaranas ng ganun, bigyan natin ng suporta,” Mendoza said.

De Leon commented: “Hindi, hindi, huwag niyong suportahan, gawa-gawa lang niya ‘yun. Nagpapa-sosyal lang.”

Related

comments