Alden, nag-chopper mula Laguna hanggang Fairview

IBANG klase magpahalaga si Alden Richards ng kanyang fans. Para hindi siya ma-late sa greet and meet niya with his fans na handog ng isang brand ng isa niyang endorsement, mula Laguna hanggang SM Fairview ay nag-chopper siya.



Super traffic papunta doon kung magko-kotse siya. Labis ang kasiyahan ng fans na 20 sa kanila’y nagkaroon ng

pagkakataong mayakap si Alden at makipag-selfie sa kanya.

Bigay-todo ang Pambansang Bae sa kanyang performance. Mash-up ng 90’s boyband hits ang kinanta ni Alden tulad ng “I Want It That Way” ng Backstreet Boys, “Tearin’ Up My Heart” ng NSYNC, “If I Let You Go” ng Westlife.

Hindi nakarating si Sanya Lopez sa birthday mass/dinner for German Moreno dahil may taping siya ng “Haplos.” Ang kuya Jak Roberto niya ang nagpunta at nakakuwentuhan namin.

Ani Jak, halos bihira na silang magkita ni Sanya kahit magkasama sila sa isang bahay. Kapag dumarating siya, wala si Sanya at may trabaho. O ‘di kaya naman ay tulog ito, kaya hindi na niya ito pinupuntahan sa kuwarto para gisingin.

Kapag si Sanya naman ang nasa bahay, wala naman si Jak at may trabaho. Dalawang kasambahay ang kasama nila na nag-aasikaso sa kanila, ayon kay Jak.

Boto ba siya kay Rocco Nacino for his sister, “Oo naman,” ani Jak. “Noong bata-bata pa si Sanya ay mahigpit ako sa kanya. Twenty-one na siya ngayon, kaya hindi na ako masyadong mahigpit sa kanya. Kung sino ang magustuhan niya sa mga manliligaw niya, bahala siya,” ani Jak.

Kumusta naman sila ni Barbie Forteza? “Okey kami. Bawal pa kaming magsalita. May pelikula siyang ipapalabas katambal si Ken Chan,” sabi ni Jak.

Okey ba siya sa pamilya ni Barbie? “Oo naman. Tanggap nila ako.” Ani Jak, naisama na niya si Barbie sa Bulacan at naipakilala na sa pamilya niya.

Tuluy-tuloy pa rin ang training ni Kim Domingo for her role in “Super Ma’am” bilang Avenir. Nag-e-aerial yoga siya, muay thai, arnis, wushu at pilates. Nagka-eksena na sila ni Marian Rivera na lingid sa kanilang kaalaman ay magkapatid sila.

Marami sa followers ni Kim ang humahanga sa ginagawa niyang training. Super proud sila sa kanilang idol. Ani Kim, sa bawat role na ipagkatiwala sa kanya’y talagang kinakarir niya para hindi mabigo ang expectations sa kanya.

