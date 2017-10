Humanap ka ng pangit

1 SHARES Share Tweet

By: Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



•

Hi Alex,

Ako po ay 30 years old, single at wala pang naging boyfriend since birth. Kaya po siguro ako walang boyfriend dahil masyado akong naging focus sa pag-aaral at nang nakatapos ako sa pag-aaral, naging masyado naman akong focus sa career ko. Ngayon, handa na akong magka-boyfriend pero wala namang naglalakas ng loob na manligaw sa akin. Ano po kaya ang gagawin ko?

Laarni ng Pasay City

Hi Laarni,

Huwag na tayong maglokohan. Kaya hindi ka nagkaroon ng boyfriend hindi dahil sa busy ka sa studies or sa career, wala lang talagang nanliligaw sa’yo! Kaya ngayong hindi ka na busy, wala ka ng excuse kung bakit walang nanliligaw sa’yo.

Hindi ka lang talaga ligawin. Focus ka lang ulit sa career, may future ka dyan, sa lovelife, malabo! Real talk lang girl!

•

Hi Alex,

Magkakaroon ng liga ng basketball sa lugar namin at gusto kong sumali. Ang problema, natatakot ako baka ma-bangko lang ako. Kaya ako natatakot mabangko eh manunuod yung girlfriend ko. Ayaw ko mapahiya. Marunong naman ako magbasketball kaya lang, may mga mas magaling akong kakampi. Ano kaya ang gagawin ko para hindi ako mabangko?

Niko ng San Juan

Hi Niko,

Para hindi ka mabangko, magbuo ka ng team pero lima lang kayo para eksakto! Walang palitan, walang substitution, walang pahinga! Ingat lang kayo sa foul! Pagod kayo lahat at malamang wala kayong talunin pero at least, hindi ka bangko! Ikaw na rin mag-coach para laging sa’yo ang play!

•

Hi Alex,

Lima kaming magbabarkada at lahat ng kabarkada ko may girlfriend na! Ako na lang ang wala! Ano po kaya ang dahilan?

Aryu ng Valenzuela

Hi Aryu,

Ayon sa statistics, sa limang magbabarkada, isa ang pangit. Tignan mo ang mga barkada mo, kapag puro sila pogi, malamang, ikaw ang pangit! Ngayon, kung tanggap mo na pangit ka, syempre dapat humanap ka rin ng pangit, mas mabilis kang magkaka-girlfriend kapag binaba mo ang standard mo o inayon mo dun sa ka-level mo lang. Lagyan mo ng limitation ang yung expectation para ikaw ay magkaroon ng ka-relasyon!

•

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

Related

comments