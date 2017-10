Rodjun puts ring on GF Dianne Medina

3 SHARES Share Tweet

By RUEL J. MENDOZA

SUNUD-sunod ang mga magagandang kaganapan sa buhay ng Kapuso hunk na si Rodjun Cruz.

Pagkatapos niyang pumirma ulit ng exclusive contract with GMA-7 kamakailan, nag-propose naman ito sa kanyang girlfriend of ten years na si Dianne Medina.



Naganap ang romantic proposal ni Rodjun kay Dianne during his 30th birthday sa Boracay.

Imbes na si Dianne daw ang magbigay ng sorpresa sa birthday boy, siya raw ang na-surprised dahil pagsapit daw ng sunset sa resort kunsaan nagaganap ang celebration ni Rodjun, bigla raw nag-propose sa kanya ang aktor.

Ten years na ang tinagal ng relasyon nila Rodjun at Dianne, kaya tamang-tama lang ang timing na ma-engage na sila and “put a ring on it.”

Planado ang lahat sa ginawang proposal ni Rodjun dahil kumpleto ang kanyang buong pamilya na nasa Boracay at clueless si Dianne sa magaganap.

Noong biglang lumuhod on one knee si Rodjun at nilabas ang ring sabay tanong ng ‘Will you marry me?’ loss for words si Dianne pero nakasagot pa rin ito ng maluha-luhang “Yes”.

Ang pagsagot ni Dianne ng yes ang best gift na natanggap ni Rodjun on his birthday.

Pinost ni Dianne ang magandang engagement ring sa kanyang Instagram Stories with a caption na “On your birthday, let me remind you once more that my heart belongs to you.”

Related

comments