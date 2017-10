3 Kapuso stars, ikakasal

AT long last, nag-propose na rin si Rodjun Cruz ng marriage sa long-time girlfriend niyang si Dianne Medina. Naganap ang proposal sa Boracay kung saan nagbakasyon si Rodjun kasama ang kanyang pamilya at ilang malalapit na kaibigan.



Itinaon ni Rodjun sa kanyang 30th birthday ang pag-alok niya ng kasal kay Dianne. Ten years na ang kanilang relasyon na sa mga interbyu namin noon kay Rodjun, sinasabi niyang hindi sila nagkakasawaan ni Dianne. Araw-araw ay mas lalo itong napapamahal sa kanya. Para kay Rodjun, si Dianne ang pinakamagandang babae. Haba ng hair mo girl. Ikaw na talaga Dianne Medina.

Abang-abang na lang kung kalian ang kasal ng engaged couple.

Church wedding

Tahimik lang sina Chynna Ortaleza at Kean Cipriano sa church wedding nila this November. Kahit naman noong civil wedding nila’y hindi nila ‘yun ipinagkamaingay. Nalaman na lang ‘yun sa post nila sa social media.

Sa kanilang church wedding, naka-post sa social media account ni Chynna na simple at intimate wedding lang ‘yun with their respective families and some close friends.

Walang exact date ng kasal, kungsaang church, pati reception. Pinaghalong personality nina Chynna at Kean ang lulutang sa kanilang kasal. May “dark vintage at art vibe” na itatampok ang mga iginuhit na art pieces nila. Malamang ay may kantahang magaganap.

May 2 (or 3?)-year old daughter sila, si Stellar na malamang ay flower girl.

Tatlong Kapuso stars ang ikakasal this year. Sina Chynna, Max Collins na ikakasal kay Pancho Magno sa Dec. 11 at Ai-Ai delas Alas on Dec. 12 kay Gerald Sibayan.

Album launch/concert

Wala pang bagong teleserye si Glaiza de Castro after “Encantadia,” kaya focused muna siya ngayon sa kanyang singing career. Ilo-launch ang second album niya, “Kun[g]diman” on Oct. 27 this year, kasabay ang isang concert ni Glaiza.

Two in one event ito na gaganapin sa Music Museum at 8 p.m. Si Glaiza ang producer ng kanyang album at exciting marinig ang mga bago niyang kanta na siya rin ang composer.

Ang VIP ticket ay P3,000, may meet and greet at isang free copy ng kanyang album. P2,000 ang orchestra with free CD at P1,000 (Balcony).

