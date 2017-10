Binasted ng crush sa FB

1 SHARES Share Tweet

By: Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



•

Hi Alex,

College student ako at matagal ng akong may crush sa classmate ko. Ang ganda niya talaga. Nalaman ko na may Facebook siya kaya inadd ko siya at inaccept naman niya!

Naglakas loob akong mag-message sa kanya na crush ko siya. Nagulat na lang ako na inunfriend niya ako! Ano kaya ang ibig sabihin nun?

Chuck ng Laguna

Hi Chuck,

Alam kong deep inside na alam mo kung ano ang ibig sabihin nun! Pwede ka ng umiyak. Mag-focus ka muna sa studies.

•

Hi Alex,

Isa po akong mandurukot. Opo, tama po ang basa niyo, isa po akong mandurukot. Kaya po ako sumulat sa inyo eh dahil nabiktima ako ng kapwa ko mandurukot. Nadukutan din ako! Ang problema, nadukutan ko din siya.

Ibig sabihin, nagkadukutan kami! Dapat ko bang isoli ang nadukot ko sa kapwa mandurukot ko para isoli rin niya ang nadukot niya sa akin. Ano po ba ang magandang gawin?

Zaldy ng Caloocan

Hi Zaldy,

I-report mo sa pulis para mahuli siya at mahuli ka na rin hayop ka!

•

Hi Alex,

Sampung taon kami ng boyfriend ko at masaya ang aming relasyon. Pero nagulat ako dahil bigla siyang nagsabi sa akin na gusto niyang makipag-cool off! Gusto niya daw hanapin ang sarili niya at gusto niya ng space! Madami daw gumugulo sa isip niya.

Kahit masakit, pinagbigyan ko siya. Nawala siya at wala kaming communication for one month. Nagulat na lang ako dahil tumawag siya at OK na daw siya. Nahanap na daw niya ang sarili niya. Ang tanong ko, ano ba talaga ang dahilan kung bakit siya nakipag-cool off?

Lenny ng Tandang Sora

Hi Lenny,

Prangkahan ha! May niligawan yan, panigurado ako! Tapos, hindi nag-work! Dahil hindi nag-work, ayan, bumalik na sa’yo! Lumang style na naming mga lalake yan!

Hahanapin ang sarili? Ano, nagka-amnesia kami? Kailangan ng space, ano parking space, bedspace, office space? Style niya bulok! Wag mong balikan, sabihin mo naghahanap ka rin ng space! Outer space!

* * *

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com or facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007.

Related

comments