Kim Chiu, bagong Horror Queen

POSITIVE ang mag-inang Mother Lily at Roselle Monteverde na susuportahan pa rin ng moviegoers ang love team nina Barbie Forteza at Ken Chan sa “This Time I’ll Be Sweeter.”



Maganda ang feedback sa trailer nito at tanggap ng fans ang love team nina Barbie at Ken, kahit in real life ay si Jak Roberto ang love ni Barbie.

Nag-klik ang KenBie love team sa “Meant to Be,” GMA series na pinagsamahan nina Barbie at Ken kung saan kasama rin si Jak, pati sina Ivan Dorschener at Addy Raj.

Showing sa Nov. 8 ang “This Time I’ll Be Sweeter” sa mga sinehan nationwide.

Congratulations nga pala kay Mother Lily na recipient ng 2017 Manuel L. Quezon Gawad Parangal na ipinagkaloob ng Quezon City government dahil sa mga kontribusyon niya sa local film industry. Well-deserved ni Mother ang naturang award. Undeniably, marami siyang pinasikat na Regal babies tulad nina Maricel Soriano, Snooky Serna, Gabby Concepcion, Dina Bonnevie, among others. Marami ring makabuluhang pelikula ang nagawa ng Regal Entertainment na hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagpoprodyus ni Mother Lily, katuwang ang anak na si Roselle.

Si Kim Chiu na raw ang bagong Horror Queen at na-dethrone na si Kris Aquino. Dalawang horror movies na ang nagawa ni Kim, “The Healing” at “Shake, Rattle and Roll X” na parehong kumita sa takilya.

Third horror movie niya ang “The Ghost Bride” na showing on Nov. 1. Flattered, pero nahihiya si Kim kapag sinasabihan siyang bagong Horror Queen. Iba raw si Kris at iba rin siya. Hindi raw siya particular sa mga title-title at basta ginagawa lang niya ang kanyang best.

Feeling blessed si Kim na sobrang pinagkakatiwalaan siya sa mga project na ibinibigay sa kanya tulad ng “The Ghost Bride.” Malaking pelikula ito na handog ng Star Cinema, directed by Chito Roño. Tampok din sina Matteo Guidicelli, Christian Bables, Ina Raymundo at Alice Dixson.

Dumarami ang haters/bashers ni Thea Tolentino sa karakter niya bilang Lucille sa “Haplos.” Aniya, mas lalong kaiinisan ang karakter niya sa mga susunod na episodes ng “Haplos.”

Ibang level na ang pagpapahirap niya kay Angela (Sanya Lopez). Pinagmamalupitan din si Angela nina Sol (Maureen Larrazabal) at Diamond (Catheryn Rem).

