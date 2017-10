Comedienne Tart Carlos headlines ‘Walang KokontraBIDA’

By RUEL J. MENDOZA

HINDI lang isang mahusay na comedienne si Tart Carlos kundi mahusay din itong scriptwriter para sa mga live shows.

Kaya nakipag-collaborate si Tart sa kanyang mga kaibigan para mabuo ang isang kakaibang live comedy show na ang titulo ay “Walang KokontraBIDA” kunsaan ka-share siya sa entablado sina Dionne Monsanto at Dodj Mallari.



Mula ito sa direksyon ni Andrew de Real. Magaganap ito sa Dec. 1 sa Newport Performing Arts Theater ng Resorts World Manila.

Madalas na mapanood si Tart sa mga supporting roles sa maraming teleserye sa GMA-7 at ABS-CBN 2. Tumatak ang role niya sa teleserye na “Be Careful With My Heart” na umere ng dalawang taon.

Ngayon ay kabilang si Tart sa comedy talk-game show nila Vic Sotto at Ai-Ai delas Alas na “Bossing & Ai” sa GMA-7.

“Bihasa na ako sa stage kasi, eh. Kaya marami na akong alam pagdating sa mga live shows.

“Itong gagawin naming ‘Walang KokontraBIDA,’ para ito sa mga tulad namin na support players na nangangarap na maging bida naman kahit isang gabi lang.

“Kaya nag-create kami ng magandang concept at sa tulong ng mga artista na nakatrabaho namin for so many years, nabuo itong show at sana’y maaliw sila dahil buwis-buhay ang gagawin namin nila Dionne at Dodj,” diin ni Tart.

Isa raw sa kina-career ni Tart na maging guest sa kanilang live comedy show ay ang Star for all Seasons na si Congresswoman Vilma Santos-Recto.

Naging close sila ni Ate Vi noong magkasama sila sa indie film na “Ekstra: The Bit Player.”

“Hanggang ngayon naman, may communication pa rin kami ni Ate Vi.

“Ta-timing-an ko ang pag-invite sa kanya dahil alam kong busy siya as a congresswoman.

“Sana lang Lord, magawa kong mapapunta si Ate Vi dahil ikatutuwa naming lahat iyon,” pagtapos pa ni Tart Carlos.

