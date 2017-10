Young actor, pababagsakin ang career?

HINDI mapagpatol si Rocco Nacino sa kanyang haters/bashers. Deadma lang siya sa mga paninira sa kanya. Pero huwag na huwag idadamay ang kanyang pamilya at ibang usapan na ‘yun para sa “Haplos” star.



Nasagad na ang pasensiya ni Rocco na pati ang nananahimik niyang mommy ay idinamay ng haters/bashers. Hindi ‘yun pinalampas ng leading man ni Sanya Lopez sa “Haplos” at sinagot ni Rocco ang haters/bashers.

Ikatutuwa naman ni Rocco ang sinabi sa amin ni Jak Roberto, kapatid ni Sanya na boto siya kay Rocco sakaling maging boyfriend ito ng kanyang younger sister. Ani Jak, nababaitan siya kay Rocco. O, ayan, naka-pogi point na si Rocco.

Pababagsakin?

Hindi aware si Jak Roberto na may kampo na diumano’y planong pabagsakin ang kanyang career. Diumano pa rin, may mga nagpaplanong sirain ang relasyon nila ni Barbie Forteza.

Nang sabihin ito ng isang reporter kay Jak, napa- “Talaga?” siya. Tinanong siya ng reporter kung may (o mga) project ba siyang hindi natuloy dahil napunta sa ibang aktor, napaisip si Jak. Aniya, meron daw, pero hindi niya alam kung bakit.

“‘Yun na ‘yun! Nasulot ka,” sabi ng reporter. Ayaw mag-isip ng negative ni Jak dahil aniya, may mga show naman siya sa GMA7. Hindi siya pinababayaan ng Kapuso Network.

Tungkol sa relasyon nila ni Barbie, okey sila. Masaya sila kung anuman ang namamagitan sa kanila ngayon. Bawal nga lang pag-usapan dahil may pelikula si Barbie na ipalalabas, “This Time I’ll Be Sweeter” na si Ken Chan ang kapareha.

By the way, magkasama sina Jak at Ken sa Singapore para sa Kapuso October Feast on Oct. 22. Kasama rin sina Glaiza de Castro at Dave Bornea. Host ang stand-up comedian na si Tetay. Sa Nexus auditorium ang show, hatid ng GMA Pinoy TV.

Magbabalik

Matapos mag-guest sa “Encantadia” ang Australian actor na si Conan Stevens na nagbida sa “Game of Thrones,” pinapirma siya ng kontrata ng GMA7.

Pero bumalik pala siya sa Australia, kaya nawala siya. ‘Heard, babalik siya sa Pilipinas at mag-ge-guest sa “Super Ma’am.” Kung ano’ng role ni Conan, wala pang sinasabi ang GMA.

Excited na si Marian Rivera at ang buong cast ng “Super Ma’am” na i-welcome si Conan at makatrabaho siya sa kanilang fantaserye. Abang-abang na lang.

