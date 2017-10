Kim Chiu, namaos sa kasisigaw

KABADO si Kim Chiu, pero ayaw niyang magpa-pressure dahil sabay ang showing sa mga sinehan ng “The Ghost Bride” at “Spirit of the Glass 2: The Haunted” on Nov. 1.

“Gusto lang naming mag-entertain ng mga tao dahil holiday ang Nov. 1. Gusto lang naming makapagbigay ng magandang kuwento sa mga manonood,” ani Kim sa presscon ng “The Ghost Bride.”



Ipapakita sa pelikulang ito ang mga pamahiin, makaluma at modernong kultura ng isang komunidad ng mga Filipino-Chinese sa isang distrito ng Chinatown sa Binondo, Manila. Sa mga kalye ng Ongpin at Binondo sila nag-shoot ng mga eksena.

Nag-shoot din sila sa Nepal kung saan ipinakita ang isang kultura ng mga Chinese. Ayon kay Kim, kaabang-abang ang eksenang kinunan doon. Aniya pa, namaos siya sa kasisigaw.

May isang kultura ng mga Chinese ang sinusunod ni Kim. Sa bahay nila rito sa Manila ay parati siyang nag-aalay ng pagkain para sa mga yumao niyang mahal sa buhay. Kaugalian din ng mga Chinese ang dinadasalan ang mga namayapa nilang mahal sa buhay.

Sa “The Ghost Bride” na dinirek ni Chito Roño, ineexplore ang isang kakaibang klaseng wedding practice na nagmula sa makalumang Chinese tradition.

Thankful

Pinasaya ni Marian Rivera and her co-stars sa “Super Ma’am” ang mga taga-Bacolod noong Oct. 19 kaugnay ng Masskara Festival. Kasama sina Mattias Roads, Ash Ortega, Enrico Cuenca at Kim Domingo, nag-show sila sa Gaisano Mall na sinaksihan ng maraming fans.

Nagpapasalamat naman si Marian sa maraming mommies na nagme-message sa kanya sa social media. Marami raw natututunang values ang mga anak nila sa panonood ng “Super Ma’am.”

Kuwento pa ni Marian, ang anak nila ni Dingdong Dantes na si Zia ay nanonood ng “Super Ma’am.” Tuwang-tuwa ang bagets kapag nakikita siya (Marian) sa screen. Tinatawag siyang mama.

Turning two years old si Zia sa Nov. 23 at isang kiddie party ang inihahanda nina Dingdong at Marian.

Nawindang

Bantay-sarado si Jak Roberto sa sexy scenes ni Sanya Lopez sa “Haplos” na aniya, “na-shookt!” siya sa swimming pool scene ng kanyang kapatid.

Mas nawindang si Jak sa sexy dance number ni Sanya sa “Haplos.” Sa Instagram video ni Jak, pabiro siyang dumampot ng mga arnis na tila ipamamalo niya kay Sanya.

