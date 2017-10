Dionne wants a baby

By RUEL J. MENDOZA

TURNING 31-years old na sa December ang former “Pinoy Big Brother Season 2” housemate na si Dionne Monsanto. Pero hanggang ngayon ay wala pa siyang matatawag na partner niya.



Pine-pressure na si Dionne ng family niya dahil siya na lang daw sa batch nila sa PBB ang wala pang asawa’t anak.

“Actually, kaming dalawa ni Bodie Cruz ang single pa rin. ‘Yung ibang ka-batch namin, happily-married na at may family na.

“Siyempre, ‘yun din ang gusto ko. Ang parents ko, hindi ako tinatantanan kasi trenta na raw ako. Isipin ko naman daw ang magiging asawa ko’t anak!” tawa pa niya.

Pero gusto raw ni Dionne na bago siya mag-35 ay magkaroon na siya ng anak. With or without a boyfriend or husband.

“Siguro anak na lang. Kung wala akong makilalang guy na makakasundo ko, kahit magka-baby na lang ako.

“Yun naman ang uso ngayon, ‘di ba? You can have a child kahit na single parent ka na lang.

“Pero siyempre, ang family ko, mas gusto na may magiging partner ako. ‘Yung buong pamilya.

“Bahala na si Lord. Kung may darating, eh di mas okey,” ngiti pa niya.

After 10 years na talent siya sa ABS-CBN 2, nasa bakuran na ng GMA-7 si Dionne. Huling teleserye ni Dionne sa Dos ay “Ikaw Lang Ang Iibigin.”

Marami raw mababago sa career niya sa paglipat niya ng TV station.

Kasama rin si Dionne sa live comedy-musical show na “Walang KokontraBIDA” kunsaan makakasama niya sina Tart Carlos at Dodj Mallari.

Mula ito sa panulat at direksyon ni Andrew de Real at itatanghal ito sa Dec. 1 sa Newport Performing Arts Theater sa Resorts World Manila.

Magiging special guests ng tatlo ay ang mga artistang sinuportahan nila sa mga teleserye at pelikula. This time daw ay sila naman ang bida.

