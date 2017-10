Must-see Races

BY: Johnny Decena

Di palalampasin ng masusugid na bayang karerista ang 12-race program na itatakbo today at the Santa Ana Park in Naic, Cavite.

Bigyan pansin naman natin ngayon ang Eduard “Edong” Diokno Trophy Race, dahil panimula ito ng 1st Pick-6 event na may carry over na P710, 178.20.



Mas pinapaboran namin dito ang Leave My Mark at Go Abbey Go kontra Maze the Ninja, Kuya Yani, Sports Class/Bell The Cat, Wise Ways at Security Thunder.

Tampok na karera sa araw na ito ay ang P2,000,000 “Sampaguita Stakes Race” na nilahukan ng coupled entry na Song of Songs, Heiress Of Hope/Pinay Pharoah, Pradera Verde at Marinx.

May limang entries naman ang P1.5 million Don Juan De Manila Derby namely: Golden Casino, Sepfourteen, couple entry Salt And Pepper/Mandatum at Golden Kingdom.

Ang P500,000 Philracom 1st Leg 3YO Imported Fillies Stakes race ay paglalabanan ng Already Feisty/Brilliance, Smokin Saturday at Secret Affair.

At ang KDJM “Colts” Stakes Race ay paglalabanan ng Stalag Seventeen, Bridgeofdriverkwai at Sotogrande.

Mauubusan na tayo ng espasyo kaya “Good Luck” na lamang sa ating

Sa mga di nakadalo sa pakarera ng San Lazaro last Friday, ang WTA covering Races 1 to 7 ay nagbigay ng P2,696 na kung saan nagtambalan ang Yssa’s Will, Miss American Pie, Iansibetiks, Jade’s Treasure, Alta’s Charm, Alki at Tonador Sprinter.

Good luck, see you guys at Samson’s Billiard and/or at Obet Dela Paz OTB at Marick, Cainta.

