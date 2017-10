Showbiz couple, matatag pa rin ang relasyon

NA-MISS namin si German “kuya Germs” Moreno noong presscon ng “This Time I’ll Be Sweeter.” Kung nabubuhay pa siya ay tiyak ‘andun siya at sobrang happy para kay Ken Chan.



Bida na si Ken na leading man ni Barbie Forteza sa TTIBS. Ani Ken, alay niya sa kanyang tatay Germs ang movie mula sa Regal Entertainment, directed by Joel Lamangan. Showing ito on Nov. 8 sa mga sinehan nationwide.

May paliwanag naman si Ken sa hindi niya pagpunta sa nakaraang birthday celebration (Oct. 4) ng kanyang tatay Germs.

Ani Ken, hindi niya nakalimutan ang birthday nito. May shooting siya ng movie nila ni Barbie. Ipinagdasal na lang daw niya ito. Nalulungkot pa rin daw siya kapag naaalala niya ang yumaong tatay-tatayan niya.

Freelancer

Dati ring alaga ni kuya Germs si Hiro Peralta na co-star nina Ken Chan at Barbie Forteza sa “This Time I’ll Be Sweeter.” Hindi rin siya nakarating sa birthday celebration ni kuya Germs na inihanda ng naiwang pamilya nito.

Ani Hiro, basta malapit lang ang location ng kanyang taping o shooting sa Loyola Memorial Park sa Marikina kung saan nakalibing si kuya Germs ay dinadalaw niya ang puntod nito.

Wala nang kontrata si Hiro sa Kapuso Network, kaya pwede siyang tumanggap ng offer mula sa ibang network. Huling teleserye niya ay “Little Nanay” with Kris Bernal two years ago.

Napapanood si Hiro sa “Unang Hirit.” Hindi ba niya naiisip na lumipat sa ibang network? Marami nang Kapuso stars ang lumipat. “Depende. Tingnan natin,” ani Hiro.

Bukod sa showbiz earnings niya, may iba pang source of income si Hiro. May food business siya, kasosyo ang kanyang mga kapatid. Kasosyo rin si Hiro ng isang big company sa isang business nito.

Deadma

Going strong ang relasyon nina Benjamin Alves at Julie Ann San Jose. Deadma lang si Benjamin sa bashers na hindi raw siya bagay kay Julie Ann. Kesyo, hindi magtatagal ang kanilang relasyon.

Ani Benjamin, as long as okey ang samahan nila ni Julie Ann at nag-e-enjoy sila sa company ng isa’t isa, deadma lang sila sa bashers/haters.

“They can say what they want to say, sige lang. Mas importante na nagkakasundo kami,” sey ni Benjamin na tampok sa “Spirit of the Glass 2: The Haunted” na showing on Nov. 1 sa mga sinehan nationwide.

