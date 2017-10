Vice Ganda celebrates beauty in concert

By GLEN P. SIBONGA

CELEBRATION of beauty ang naging tema ng matagumpay na concert ni Vice Ganda na “Vice Ganda For All Concert: The Phenomenal Launch” na ginanap noong Linggo, Oct. 22, sa Smart Araneta Coliseum. Ang pa-concert na ito ni Vice ay para sa grand launch ng kanyang beauty and cosmetics brand na Vice Cosmetics. Lahat ng mga bumili ng kanyang lipsticks ay libre na ang entrance sa naturang concert.



“We all chose to celebrate beauty. Iyan ang dapat nating ginagawa ngayon because we have been surrounded by negativity lately, kaya sa pagkakataong ito we make this effort to celebrate beauty. Kailangan natin ng kagandahan sa paligid. Kailangan nating makakita ng mga mukhang maganda. Kailangan nating makarinig ng mga musikang maganda.

Kailangan nating makarinig ng mga balitang maganda. At kailangan may mapanood sa telebisyon sa tanghali na baklang maganda. Buti na lang talaga at nilikha ako, at least may nakikita kayong maganda araw-araw sa TV,” biro ni Vice sa libu-libong nanood ng concert.

Bukod sa engrandeng song and dance numbers ni Vice, bentang-benta sa mga tao ang mga hirit at boka ni Vice lalo na ang kanyang gigil moments tungkol sa kagandahan.

Naging special guests ni Vice sa concert ang dalawa sa endorsers ng kanyang lipsticks na sina Maymay Entrata at Kisses Delavin, na sumugod sa Araneta ang mga fans para suportahan ang kanilang mga idolo na nag-sing and dance sa concert. Kung nandiyan si Maymay, present din ang ka-loveteam niyang si Edward Barber. Kumanta rin sina Karla Estrada, Bituin Escalante, at Frenchie Dy, para sa beauty comes in all forms. Natuwa naman ang ViceRylle fans sa paglabas ni Karylle sa finale number. Kasama rin sa lahat ng production numbers ang G-Force dancers. Siyempre present sa concert ang nanay at kapamilya ni Vice.

