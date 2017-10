apuso young star, tumaba lang, hindi buntis

Sa Nov. 4 na ang coronation night ng 2017 Reina Hispanoamericana at magandang balita na ang Philippine representative na si Winwyn Marquez ang nangunguna sa online voting. Gaganapin ang pageant night sa Bolivia.



Almost two days ang biyahe ni Winwyn papunta roon at mainit ang naging pagtanggap sa kanya ng mga organizer ng Reina Hispano-americana.

Ang mga mananalo ay mapapabilang sa finalists, kaya humihingi si Winwyn ng suporta para makapasok siya. Win or lose, hindi muna babalik sa Pilipinas si Winwyn at magbabakasyon siya sa New York.

Hindi nasamahan si Winwyn ng boyfriend niyang si Mark Herras dahil may sisimulan itong bagong show sa GMA7. Besides, pabirong sinabi ni Mark na mahal ang pamasahe papuntang Bolivia.

Sinamahan na lang ni Mark si Winwyn papuntang airport noong umalis ito para sa destination nito sa Bolivia.

Lalong na-in love

Haba naman ng hair ni Dianne Medina sa sinabi ng fiancé niyang si Rodjun Cruz sa “Kapuso Mo Jessica Soho” na mas lalo itong na-in love sa kanya ngayong engaged couple na sila.

Ten years na ang BF-GF na relasyon nina Rodjun at Dianne. Ibinahagi nila sa programa ni Jessica Soho ang kanilang love story.

Ani Rodjun, noong nakita niya ang picture ni Dianne ay nagandahan siya rito. Kinarir niyang makilala si Dianne sa personal na aniya, mas lalo pala itong maganda.

Ayon naman kay Diannne, crush at first sight ang naramdaman niya kay Rodjun. Nang ligawan siya nito’y hindi na siya nagpakipot pa at sinagot niya ang binata.

Sa first three years ng kanilang relasyon, may selosan factor, ani Dianne. Eventually, nabawasan ang pagka-selosa ni Dianne at naging smooth-sailing na ang kanilang relasyon na umabot ng sampung taon.

Sa 2019 pa sila magpapakasal para mas mapaghandaan nilang mabuti ang kanilang wedding.

Tumaba lang

Tumaba lang, pero hindi siya buntis, paglilinaw ni Kim Rodriguez sa isyung pregnant siya. Aniya sa presscon ng “This Time I’ll Be Sweeter,” hindi lang once but twice or thrice natsismis na buntis siya.

May isyu ring nanganak siya, kaya tumaba siya at matagal siyang nawala sa showbiz circulation.

Anyway, showing on Nov. 8 ang TTIBS kung saan magkasama sina Kim at Barbie Forteza na parehong ex- girlfriends ni Kiko Estrada.

