Pangit ang anak kong bunso

By: Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



Hi Alex,

May asawa ako at lima na ang anak namin ni Misis. Matagal akong nagtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Dahil ako ay OFW, minsan every two years ako kung umuwi. Ang napapansin ko lang, sa limang anak ko, yung bunso ang iba ang itsura kumpara sa apat na mga anak ko. Masakit mang sabihin eh pangit ang anak kong bunso. Napapaisip tuloy ako. Hindi kaya nagkarelasyon ang Misis ko sa ibang lalake habang nasa ibang bansa ako kaya iba ang itsura ng bunso namin. Tama kaya ang hinala ko?

Zandro ng Makati

Hi Zandro,

Maaring tama ang hinala mo, maaring mali. Pero pumasok na ba sa isip mo na maaring ang tunay mong anak ay ang bunso mo. Check mo ang itsura mo sa salamin, malay mo pangit ka rin. Kung pangit ka, ang bunso mo ang tunay mong anak, at nasalisihan ka ng apat na beses ng Misis mo!

Hi Alex,

Dahil sa sobrang traffic sa EDSA, madalas akong makipag-gitgitan na nauuwi sa tinginang masama ng nakagit-gitan kong driver. Ang napapansin ko lang, kapag nasa EDSA ako at nakipag-gitgitan, naha-high blood ako kapag hindi ako nakakasigaw! Gustong gusto kong sigawan at murahin ang driver na nakakagit-gitan ko! Kapag hindi kasi ako nakakasigaw, sumasakit ang dibdib ko! Ano po ba ang maipapayo niyo?

Dindo ng Pasay

Hi Dindo,

Sige, isigaw mo lang, magmura ka! Sabihin mo lahat ng masasamang salita na pumasok sa isip mo! Hamunin mo pa ng suntukan, barilan, saksakan at ubusan ng lahi! OK lang lahat yan! Wag mo lang ibababa ang bintana! Dapat ikaw lang ang makakarinig para iwas gulo!

Hi Alex,

Naghahalungkat ako sa kotse ng mister ko ng may nakita akong nakatagong panty. Nakasiksik sa compartment niya! Ano kaya ang ibig sabihin nito?

Elsa ng Alabang

Hi Elsa,

Para sa’yo ang panty na yan! Surprise niya sayo. Napakaswerte mo sa asawa mo! Bihira ang lalake na sinusurpresa pa rin ang kanyang misis kahit wala namang okasyon! Petmalu lodi!

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

