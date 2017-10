Piolo Pascual, Joyce Bernal donate P1.5M for Marawi rehab

1 SHARES Share Tweet

ACTOR Piolo Pascual and film director Joyce Bernal have donated R1.5 million through actor Robin Padilla for the rehabilitation of Marawi City.



“Bihira ang mga taong may ganitong klaseng puso at pananampalataya. Hindi ko masabi na religious act ang ipinakita nila sa akin ngayon gabi ng ika-23 ng Oktubre 2017 sapagka’t maraming religious na tao pero walang act na ganito,” said Padilla as he received the check donation from the two celebrities as shown on photo that was posted on Padilla’s Instagram.

“Pagkatapos na pagkatapos na makapaningil ng kanilang kinita sa pagiging mga producer ay hindi naisip ng dalawang ito na mag goodtime kaagad o magpakalunod sa celebration bagkus ang ginawa nila ay hinanap ako at kagyat nagdonate ng pera para sa pagpapatayo ng bahay sa Marawi: 1 million piso galing kay kapanalig na Piolo Pascual @piolo_pascual at 500 libong piso galing kay kapanalig Joyce Bernal @direkbinibini.

“Maraming maraming salamat sa inyong dalawa dahil hindi lamang tulong pinansyal ang nais ninyong ibahagi kundi pati ang inyong personal na serbisyo para sa pagpapalaganap ng Tindig Marawi sa bawat puso ng Pilipino.

“Mabuhay kayo aking mga kaibigan!! Mabuhay ang inyong Mga ispiritu! Dasal koy kumalat ang mga #spiritualact ng bawat Pilipino upang manaig ang ating lahing pagka-Tagalog!!

“Sa salitáng Tagalog katutura’y ang lahát nang tumubo sa Sangkapuluáng itó; sa makatuid, bisaya man, iloko man, kapangpangan man, etc., ay Tagalog din.

(The word Tagalog means all those born in this archipelago; therefore, though Visayan, Ilocano, Pampango, etc. they are all Tagalog),” said Padilla.

Pascual and Bernal are two of the producers of the blockbuster movie “Kita Kita” starring Empoy Marquez and Alessandra de Rossi.

Related

comments