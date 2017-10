Solenn and her golden heart

2 SHARES Share Tweet

By RUEL J. MENDOZA

NAKAKATUWANG malaman na ang Kapuso sexy actress na si Solenn Heussaff ay may ginintuang puso.

Dahil sa pagkaka-sold out ng kanyang one-woman painting exhibit, ang lahat ng kanyang kinita rito ay ido-donate niya sa mga batang kalye ng Bacolod sa pamamagitan ng Kalipay Negrense Foundation.



Higit isang taon bago natapos ni Solenn ang kanyang painting collection na may tema na “Kalsada” na tungkol sa mga street children na nakikita ng aktres na naglalaro, kumakain, nakaupo, natutulog at umiiyak sa kalsada araw-araw.

Sa tulong ng kanyang 3-year old pamangkin na si Kaeden, natapos ni Solenn ang matagal na niyang gustong ipakita sa marami na painting collection na malapit sa kanyang puso.

“There’s a lot of expressive people on it. I mean, it’s the reality of things din that you see all the time on the streets.

“The people I see every day kasi they’re the ones who inspire me.

“I mean, even though I don’t get to know them personally, I really use their emotions or the way they react,” diin pa ni Solenn.

Hinahangaan pa si Solenn dahil sa kanyang isang giver, kaya naman sunud-sunod ang blessings na natatanggap nito.

Kelan lang ay isa siya sa mga tumulong sa mga sugatang sundalo na nakipaglaban sa Marawi City. Dumalaw ang aktres sa ilang ward kunsaan nakipagkuwentuhan siya sa mga sundalo na siyang nagbigay ng inspirasyon.

“I really cried upon hearing their stories. I salute our brave soldiers. Dahil sa tapang nila, our country is well-protected. I hope to meet more brave men like these wounded soldiers who will serve as an inspiration for all of us.”

Hinihingan ulit si Solenn ng bagong collection, pero kailangan munang makabuwelo ang aktres dahil busy rin ito sa kanyang mga TV shows na “Alyas Robin Hood,” “Taste Buddies,” “All-Star Videoke” sa GMA-7 at “It Girls: Besties” sa E! Channel.

Related

comments