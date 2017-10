Barbie’s ultimate dream

POOR Matteo Guidicelli. Inaakusahan na naman siya na ginagamit niya si Sarah Geronimo para sa promotion ng pelikula nila ni Kim Chiu, ang “The Ghost Bride.”



Sa mga interbyu kay Matteo, hindi maiwasang itanong sa kanya si Sarah. Gano’n naman talaga dahil mas interesado ang press sa update ng kanilang relasyon.

Nagpapaka-polite lang si Matteo na sinasagot niya ang gustong malaman ng press. Nasanay na siya sa paulit-ulit na tanong sa kanya tungkol sa kanila ni Sarah.

Sabi ng iba, pwede naman mag-beg-off si Matteo na huwag nang pag-usapan ang girlfriend dahil hindi ito kasama sa “The Ghost Bride.”

Maybe, gusto lang i-please ni Matteo ang press, kaya sinasagot niya ang mga tanong tungkol sa kanila ni Sarah.

Anyway, thankful si Matteo na nagkatrabaho sila ni Kim Chiu sa “The Ghost Bride.” Long-time friends sila, kaya komportable sila working with each other. Itinanggi ni Matteo na pinagselosan ni Sarah si Kim.

“Walang gano’n,” anang binata sa presscon.

Showing sa Nov. 1 ang “The Ghost Bride” sa mga sinehan nationwide.

Steady lang

Grabeng ordeal ang pinagdaanan ni Rocco Nacino after ng break-up nila ni Lovi Poe. Aniya, it took him more than a year bago siya naka-recover. “Pag nagmahal kasi ako, buung-buo. After kami nag-break, nag-decide akong maging single muna. Sarili ko muna ang iisipin ko,” ani Rocco.

Nali-link siya kay Sanya Lopez na leading lady niya sa “Haplos.” Pero ani Rocco, ayaw niyang pumasok sa isang panibagong relasyon hanggang hindi buung-buo ang loob niya na magmahal muli.

For now, steady lang ang puso ni Rocco. Ang ex-GF niyang si Lovi Poe ay masaya sa bagong boyfriend na si Chris Johnson. Nag-post pa ang aktres sa social media ng kissing photo nila.

Hopia

Forever hopia (hoping) si Barbie Forteza kay Dennis Trillo. Biggest crush niya pa rin ang Kapuso actor. “Hindi na ‘yun mawawala,” sabi ni Barbie sa presscon ng “This Time I’ll Be Sweeter.”

Ultimate dream niyang magkatrabaho sila ni Dennis sa isang GMA series. Bakit nga ba hindi pagsamahin sa isang project sina Dennis at Barbie? ‘Yung tipong mala-sir with love?

Estudyante si Barbie at professor niya si Dennis. Thirty something si Dennis, 20 years old naman si Barbie. Bagay sila sa height dahil hindi naman katangkaran si Dennis.

