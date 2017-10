Sylvia, Enchong naghalikan labi sa labi

By GLEN P. SIBONGA

NAGBIRUAN sina Sylvia Sanchez at Enchong Dee nang matanong sila sa umano’y kissing scene nila sa pelikulang “Nay” directed by Kip Oebanda. Ang “Nay” ay isa sa official entries sa full-length narrative category ng 13th Cinema One Originals.



“Actually, not naman kissing scene talaga. Kailangan lang na magtagpo ‘yung lips namin. Naglokohan nga kami ni Enchong, ‘Ay, nag-lips to lips tayo!’” sabay tawa ni Sylvia.

Ni-rehearse ba nila ang eksenang ito? “Ni-rehearse namin. Tapos nagplano na kami, ‘O, alam na natin ‘yung susunod nating pelikula together,’” ani Enchong.

Sabat naman ni Sylvia, “May-December affair. Payag na siya na iyon ang next naming project.”

Kumusta naman ang lips ni Sylvia? “Ang sarap!” pabirong sambit ni Enchong. “Ang swerte ni Tito Art (Atayde, asawa ni Sylvia). Sabi ko nga, ang laking bagay na magkaibigan kami. Tapos ang laking bagay na ginuide din kami ni Direk, kasi ‘yung ganung eksena hindi siya magwo-work talaga kung hindi kayo kumportable sa isa’t isa.”

Dagdag pa ni Sylvia, “Kasi may pasahan na mangyayari, galing sa bibig ko papunta sa bibig niya. May pasahang naganap.”

Bahagi raw kasi ito ng isang seremonyas kung saan ang role ni Sylvia na aswang ay gagawin ding katulad niya ang kanyang alaga na ginagampanan naman ni Enchong.

Hindi ba na-awkward si Sylvia sa naturang eksena nila ni Enchong? “Medyo kasi ang tanda ko tapos si Enchong ang bata.

Pero siya parang, ‘Tita Sylvia, ano ba, magkaibigan tayo.’ So, iyon ang natuwa ako nung ginanun ako ni Enchong. Kasi siyempre ako parang nakikita ko siya sa bahay kasama ‘yung mga anak ko, tapos eto ngayon hindi naman talaga kissing scene pero nasa istorya. Dumating sa point na talagang kailangan. Pero thankful ako kasi hindi nag-inarte si Enchong, naging game siya.”

Mapapanood ang “Nay” bilang bahagi ng 13th Cinema One Originals na tatakbo mula Nov. 13-21 sa Trinoma, Glorietta, Gateway, UP Cine Adarna, Cinema 76 at sa Cinematheque. Magkakaroon naman ng extended run sa Nov. 22-28 sa Power Plant Mall.

