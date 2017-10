Ken wants non-showbiz girl

By Ruel J. Mendoza

Kung magkakaroon daw ng girlfriend ang Kapuso actor na si Ken Chan, hindi raw ito manggagaling sa showbiz.

“Kasi mas gusto ko, pagdating sa showbiz, iba ‘yung personal sa showbiz.

“Pagdating sa showbiz, ‘yung mga katrabaho ko, gusto ko sobrang maging close ko bilang kaibigan.

“Kasi ayokong masira ‘yung relationship ko sa kanila. So, kung mag-girlfriend ako, outside showbiz. So, hinihiwalay ko ‘yun,” diin pa niya.



Hindi itinago ni Ken na minsan na siyang na-heartbroken.

Masakit daw para sa isang taoang umasa kaya ayaw daw niyang maranasan iyon ng ibang tao.

“Siyempre kapag nanliligaw ka umaasa ka. So, naranasan ko ‘yung luhaan ako sa pag-ibig.

“Mas masakit ‘yung umasa. Kaya ayokong magbigay din ng pag-asa kasi ikaw naman ‘yung makakasakit,” pag-amin pa niya.

Kaya sa pelikula nila ni Barbie Fortezana This Time I’ll Be Sweeter, hindi raw siya umasa na magiging girlfriend niya in real life si Barbie dahil alam niyang may nagmamay-ari na rito.

Inaalagaan na lang ni Ken ay ang magand ang pagkakaibigan nila ni Barbie naunang nabuo noong nagsama sila sa TV show na “Tween Hearts”.

“Kasi kapag pinasok mo ‘yung isang relasyon, kunwari maging mag-on kayo, or naging to the next level na ang relationship n’yo, puwedeng bumagsak ‘yun once mag-away kayong dalawa.

“After nun, kapag naging mag-boyfriend-girlfriend kayo, tapos nag-away kayo, wala na, hindi na kayo magpapansinan.

“Unlike kung friends kayo, laging nandiyan, and doon may forever,” ngiti niya.

Pero hindi naman daw mahirap mahalin si Barbie.

“Siya ‘yung tipong babae na talagang madali kang mai-in love kasi maalaga siya sa mga leading man niya.

“Alam niya kung pagod ka na. Bibigyan ka ng kape. Bibigyan ka ng pagkain.

“So, kahit sino nama kapareha ni Barbie, talagang madaling magkakagusto sa kanya.”

