Kiray excited about her new apartment building

Comedienne Kiray Celis could never be happier these days she finally built a house for her family.

Said to be worth P5 to P8 million, Celis proudly posted images of some parts of her four-story apartment building in Manila. Some of the pieces of furniture were given to her by the stars she worked with.



“Sa tagal naming nangungupahan, ngayon may matatawag na kaming sarili naming tahanan. Natupad na ang pangarap kong mabilan ng sariling bahay ang pamilya ko. Kaya ikaw rin, kaya mo yan,” said Celis on Instagram.

“Walang imposible kung mangangarap. Gawin mong inspirasyon ang pamilya mo para makamit mo lahat. Btw, bongga ng mga pictures namin kasi ang ganda ng Sala set namin galing sa aking Mama vice. Salamat ma! I love you.’’

Highlight of her new home is her Spongebob-themed bedroom.

“Dati nung bata pa ako, hindi ko naman pinangarap maging artista, gusto ko lang kumanta, magka pera para may pambayad kami sa renta sa bahay.

“Ngayon, natutupad na ang mga pangarap ko sa pamilya ko. Sabi ko talaga, pag nagkaroon ako ng kwarto, gusto ko SPONGEBOB! at eto na nga.. HAHAHAHAHA! Salamat Nanay Maricel Soriano sa regalo mong kama. I love you, nay!’’ said Celis.

“Part two po ng pagka adik ko kay spongebob. HAHAHAHA. Maraming salamat Tatay Ogie Alcasid sa aking napaka gandang cabinet. Hindi na sa maleta nakalagay mga damit ko. CHAR! HAHAHAHAHA. I love you, tay!”

Celis, who started in show business when she was just three years old, said that her money these days go to household appliances.

“Dati, mahilig ako sa mga damit, sa mga sapatos. Hindi kasi ako mahilig sa sobrang mamahalin. Naghihinayang ako, sobrang nanghinayang talaga ako. Kasi super ipon talaga,” Celis said in an interview on PEP recently.

“Ngayon kapag pumupunta ako ng mall, gamit pang-bahay na pinupuntahan ko.

“Ang sarap kasi, nakikita mo yung pagod mo, lahat.”

Celis, 22, said that she is planning to buy another apartment now that her building apartment is already paid in full.

