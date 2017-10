TV host, ayaw nang makatrabaho ang ex-GF

Ano ba ‘yan? Bago pa lang ang love team nina Kisses Delavin at Marco Gallo, buwag agad? How true, personal ang dahilan ng pagkaunsiyami ng ibini-build-up na KissMarc love team ?



True kaya ang tsika na diumano, may kinalaman ang parents ni Kisses? Hindi nga ba aprubado ang mga ito kay Marco bilang ka-love team ni Kisses?

May tsika pang diumano, hindi binabati ni Marco ang parents ni Kisses. Baka naman nahihiya si Marco o siya ang dinedeadma ng parents ni Kisses?

Whatever or whoever ang dahilan ng pagkabuwag ng KissMarc love team, ikinalungkot ito ng kanilang fans. Noong presscon ng “Loving in Tandem,” sweet-sweetan pa naman sina Marco at Kisses.

Champion

Galing-galing naman ni Miguel Tanfelix. Siya ang unang champion ever sa “ All-Star Videoke Challenge,” hosted by Solenn Heussaff and Betong Sumaya sa GMA7. Bukod sa jackpot prize na P329,000, may brand new car pa si Miguel.

Nagkataong alam niya ang lyrics ng kantang “Price Tag,” kaya nabuo niya ‘yun. Aniya, kinakanta nila ‘yun parati ng kaibigan niya. Congratulations!

Advocacy

Bilang pakikiisa sa breast cancer awareness ng mga Pinoy, ipinopromote ni Kris Bernal ang pagsusuot ng scarf bilang isang paraan para makita ng mga Pinoy ang kahalagahan nito sa isang taong may may cancer.

Bukod dito, kapag bumili sila ng scarf, mapupunta ang proceeds nito sa mga breast cancer patients. Kahit abala si Kris sa kanyang showbiz commitments, pursigido siya sa pagtulong at pakikiisa sa advocacy na ito.

Salpukan

Opening day ngayon ng “The Ghost Bride” at “Spirit of the Glass 2: The Haunted.” Salpukan sa takilya ang dalawang pelikula.

Si Kim Chiu ang bida sa “The Ghost Bride.” Tampok naman sa “Spirit of the Glass 2: The Haunted “sina Cristine Reyes, Maxine Medina, Ash Ortega at Janine Gutierrez.

Ayaw na

Puzzled ang madlang pipol kung bakit ayaw na makatrabaho ni Luis Manzano si Angel Locsin. Magkakasama sana ang ex-sweethearts sa isang show kung saan host si Luis at isa naman sa judges si Angel.

Ano raw ba ang ginawa ni Angel at ganoon na lang ang pag-ayaw sa kanya ng ex-boyfriend? Wala raw bang kapatawaran ‘yun?

Whatever! Silang dalawa lang ang nakakaalam.

