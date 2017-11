Kylie, ayaw magpakasal kay Aljur

Big deal sa fans nina Julia Barretto at Joshua Garcia na kasama sila sa reunion movie nina Sharon Cuneta at Robin Padilla. Baka raw lumabas na support lang ang JoshLia love team. Eh, nagbida na raw ang mga ito sa pelikula at kumita pa.



Hindi naman siguro madedehado ang participation nina Julia at Joshua . For sure, meaty roles ang gagampanan nila. Be thankful na lang ang JoshLia fans na bahagi ang mga lodi (idol) nila ng reunion movie nina Sharon at Robin na big stars ng kanilang panahon.

Marami pa rin ang interesadong muling mapanood ang kanilang tambalan sa big screen. Si Cathy Garcia-Molina ang direktor and hopefully, masimulan na ang shooting this month.

Mag-effort sana

Gustuhin mang pakasalan ni Aljur Abrenica si Kylie Padilla, ang huli naman pala ang ayaw. May ibang pananaw sa kasal si Kylie kung bakit ayaw pa niyang magpakasal sila ni Aljur kahit may anak na sila, si Alas Joaquin.

Eh, ang gusto ng papa Robin Padilla ni Kylie ay pakasalan siya ni Aljur para maging legal ang pagsasama nila. Sa mga interbyu noon kay Robin, parati niyang sinasabi na gusto niya kapag nagka-boyfriend ang mga anak niyang babae ay tuloy kasalan na.

Bakit kaya hindi gumawa ng paraan si Aljur para makumbinse niya si Kylie na magpakasal sila? Feeling tuloy ng ibang tao, hindi siya nag-e-effort at hanggang salita lang si Aljur na gusto niyang pakasalan si Kylie.

Hanggang kailan kaya matitiis ni Robin na hindi makita ang apo niya kay Kylie? Sabi niya noong hindi pa nanganganak si Kylie, sabik na siyang makarga o mayakap nang sabay ang mga apo niya. May apo rin si Robin sa panganay niyang anak na si Queenie. Magkasunod silang nanganak ni Kylie.

Kaya naman

Kaya namang magdala ni Willie Revillame ng “Wowowin” at naitatawid niya ito kahit wala siyang co-hosts. Ilang episodes nito na solo lang sa pagho-host si Willie.

Palaisipan kung tinanggal o pinagbakasyon lang niya ang kanyang co-hosts. Napansin daw kasi ni Willie na hindi priority ng mga ito ang WWW at tumatanggap ng ibang racket.

Mas maganda nga kung iba’t ibang Kapuso stars ang magiging co-hosts ni Willie. Magandang exposure ‘yun, lalo na para sa mga walang regular shows.

