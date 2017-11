Coco at Julia, hindi pa rin umaamin

2 SHARES Share Tweet

by Rowena Agilada

PAALIS today si Alden Richards papuntang Thailand para i-promote ang teleseryeng “One True Love” na unang pinagtambalan nila ni Louise delos Reyes noong 2012. May event doon ang GMA Worldwide TV mula Nov. 5 hanggang 8. Ipalalabas doon ang naturang teleserye. Sayang at hindi kasama ni Alden si Louise dahil lumipat na ito sa ABS-CBN.



Hanggang Nov. 8 sa Thailand si Alden at pagbalik niya, magte-taping siya ng isang drama series tungkol sa giyera sa Marawi. Dapat sana’y isang teleserye ang gagawin ni Alden kasama ang isang turuang aso.

Pero napalitan si Alden ni Ruru Madrid. Did we hear it right, ibabalik sa seryeng ito ang tambalan nina Ruru at Gabbi Garcia? Ikatutuwa ito ng GabRu fans.

Kasama ni Alden sa Thailand sina Carla Abellana, Tom Rodriguez at Dennis Trillo na magpo-promote naman ng series nilang “My Husband’s Lover.” Ipalalabas din ito sa event ng GMA Worldwide TV.

Open secret

Bakit kaya hindi maamin-amin nina Coco Martin at Julia Montes ang kanilang relasyon? Eh, hindi na naman sila teen-agers para magpakiyeme sa estado ng kanilang relasyon.

Open secret sa showbiz na may “something” sina Coco at Julia. Nitong nakaraang birthday ni Coco (Nov. 1) ay may video birthday message si Julia kay Coco.

Ani Julia, happy siya at proud sa achievements ni Coco. Sana raw ay maibigay lahat ni Lord ang mga gusto ni Coco dahil marunong itong mag-share ng blessings sa ibang tao.

Sa haba ng birthday message ni Julia kay Coco, hindi siya nag-“I love you” sa aktor. Sa kabuuan ng mensahe ni Julia, halata naman ang pagki-care at pagmamahal niya sa itinatangi niyang aktor.

Birthday girl

Sa Hong Kong nag-celebrate ng kanyang birthday noong Nov. 3 si Congresswoman Vilma Santos-Recto kasama ang husband niyang si Senator Ralph Recto, ang anak nilang si Ryan Christian, her ate Emelyn at ilang relatives.

Hindi nakasama si Luis Manzano dahil may work ito. For sure, binate niya ang kanyang mommy Vi.

Anang Star for all Seasons sa guesting niya sa “Magandang Buhay,” nakakapag-relax siya kapag nasa ibang bansa siya. Nakakapasyal siya na parang isang ordinaryong tao na hindi siya nakikilala. Paminsan-minsan, hinahanap niya ang ganoong buhay.

Pero hindi pa rin niya ipagpapalit ang buhay niya bilang isang Vilma Santos.

Related

comments