Why Alessandra rejected 2 endorsement deals

By ROBERT R. REQUINTINA

AWARD-winning actress Alessandra de Rossi has said that she turned down two endorsement offers from a popular motel chain and maker of alcoholic drinks because they don’t represent her image.



“Kasi tanggi ako ng tanggi. Si Empoy (Marquez) oo ng oo kahit ‘yung mga dance number sa ‘ASAP,’ sa ‘It’s Showtime,’ ayoko ‘yan,” said De Rossi, during an interview on “Tonight With Boy Abunda” on ABS CBN.

“Tumanggi ako sa alcohol. Nasaktan lang ako nung nakita ko ‘yung presyo kasi dalawang milyon pa rin ‘yun.

“Alam ko hindi malaki ‘yun sa ibang artista pero kung nakita n’yo naman kung anung klaseng tao ako, mukha bang kailangan ko ‘yun? Di ba? ‘Yung ganun!

“Malaking pera pa rin ‘yun. No. 1 hindi ako umiinom. No. 2 ang alcohol para sa akin hindi lang s’ya positive may negative din s’ya. I mean marami s’yang na buong tahanan marami rin s’yang nawasak. Actually ino-offer ko kay Baron (Geisler). Hindi joke lang!” said De Rossi.

On her supposed motel endorsement, De Rossi said: “Paano? Ayoko nga ng kissing scene. Tapos nasa motel naman ako. ‘Yung mga ganun. Parang napaka-contradicting lang.”

De Rossi, star of the newest film “12,” said that she wanted to treat her mother when she received the bonus for the blockbuster movie “Kita Kita.”

“Actually nung binigay sa akin ‘yung bonus ng ‘Kita Kita,’ in-offer ko s’ya kung gusto n’ya umuwi. Sabi ko ‘mama, binigyan ako ng bonus, gusto mo bang umuwi?’

“’Wag na anak.’ Uuwi talaga sya ng October. Sabi nya ‘sayang naman ‘yung dalawang ticket pa.’”

De Rossi said that she wrote the screenplay for her latest movie.

“The movie ‘12’ is about a couple na seven years ng live-in, five years na mag-best friends. Kaya ‘12.’ Tapos dumating na sila sa point na ‘di ba nga every seven years parang nagpapalit daw ‘yung buhay ng tao. Kaya nga may seven-year itch,” she said. “Eto ‘yung should we stay together? OK ba na maghiwalay tayo?”

“Mahilig ako sa talkies na pelikula. Ito madaldal. Pero ‘yung pinag-uusapan nila makaka-relate ka. Para kang nakikipag-tsismisan,” she also said.

De Rossi teams up with Ivan Padilla who is based in Hollywood.

“Nung nakita ko ‘yung reel nya, parang ito yata ang hinahanap kong artista. So tamang tama naman, wala akong pinagsisihan, ang galing galing n’ya,” she said.

“Nag-aral sya ng 10 years ng acting sa Hollywood.”

