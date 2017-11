Winwyn Marquez, waging-wagi!

SIMBOLO ng dalawang mukha ng showbiz ang pagpanaw ni Isabel Granada at panalo ni Winwyn Marquez bilang Reina Hispanoamericana 2017. Isang lumuluha, isang nakangiti.



Pareho pa ang petsa ng pagpanaw ni Isabel at panalo ni Winwyn…Nov. 4 (6 pm Qatar time) at Bolivia time (Nov. 5 sa Pilipinas).

Nagluluksa ngayon ang showbiz industry sa pagpanaw ni Isabel. Sa kabilang banda, nagbubunyi naman sa saya ang friends and supporters ni Winwyn na first ever Filipina na nag-join at nag-win sa Reina Hispanoamericana pageant.

Nanalo rin si Winwyn ng special awards…Miss Ipanema, Miss Personalidad Udabol (1st runner-up), 3rd place sa Miss Silueta Philips (swimsuit competition), 3rd place sa Best in national competition, top 5 finalist for Miss Deporta (Miss Sport), 5th place sa Best in Smile contest. Congratulations, Winwyn!

Our condolences naman sa naiwang pamilya ni Isabel. Ang kanyang labi ay iuuwi sa Pilipinas sa Huwebes ng umaga.

Nagkita

Curious kami kung ano kaya ang scenario noong nagkita sina Kiko Estrada, Kim Rodriguez at Barbie Forteza sa guestings nila sa “Celebrity Bluff”? Ex-girlfriends ni Kiko sina Barbie at Kim.

May deadmahan kayang naganap? Sa napanood namin sa TV, mukhang awkward si Kiko. Tama kaya kami? Nasa pagitan nina Kiko at Kim si Bianca Umali, pero hindi nagbatian o nagtinginan sina Kiko at Kim. Ewan lang kung off-camera ay ganoon din sila.

Cool lang si Barbie, sa tingin namin. Ano nga kaya’ng feeling ni Kiko na ‘andun ang dalawang ex-GF’s niya? Noong presscon ng “This Time I’ll Be Sweeter” ay sinabi nilang pareho silang sinaktan ni Kiko.

Magkasama sina Barbie at Kim sa naturang movie na ipalalabas na ngayong Nov. 8 sa mga sinehan nationwide. Si Ken Chan ang leading man ni Barbie.

Ipaglalaban

Thoughtful and generous friend si Marian Rivera. Today ang birthday ni Boobay, pero Oct. 31 ay binati na siya ni Marian at binigyan ng birthday cake na ipinost ni Boobay sa social media.

Nagpasalamat siya kay Marian na aniya, parating ipinapadama nito ang pagmamahal sa kanya. Nangako si Boobay na ipaglalaban niya ang star ng “Super Ma’am” kahit kailan.

Samantala, patuloy ang laban ni Super Ma’am kay Baraka (Conan Stevens. Katulong niya si Isagani Dagohoy (Jeric Gonzales), pinsan ni Isko Dagohoy (Ivan Dorschener). Tutok lang sa mga kaganapan sa “Super Ma’am” gabi-gabi sa GMA Telebabad.

