TV host, generous

1 SHARES Share Tweet

MAY one thing in common pala sina Loisa Andallo, Elisse Joson at Alexa Ilacad. On national TV, inamin nilang hindi sila naliligo kapag wala silang “ganap” (lakad). Minus ganda points ‘yun sa kanila. “Mababaho kayo? Ang gaganda n’yong mga babae, mga salaula,” words to that effect na sabi sa kanila ni Vice Ganda sa guesting nila sa “Gandang Gabi Vice.”



Sabi pa ni Alexa, nag-i-spray lang siya ng buhok para maging oily kapag hindi siya naligo.

Nagkabukuhan din na may boyfriends sina Loisa at Elisse. Pa-deny-deny pa ang dalawa. Sabi ni Vice, si Ronnie Alonte ang dyowa ni Loisa at si McCoy de Leon naman ang kay Elisse. Sinabi ni Alexa na sa kanilang tatlo, siya lang ang walang boyfriend.

Huling-huli nga si Elisse nang tanungin siya ni Vice kung nagka-BF na ba siya ng balbon. “Si McCoy, balbon,” agad sagot ni Elisse. “O, di boyfriend mo siya,” buwelta ni Vice. Smile na lang si Elisse.

Deadmahan

Nagkabukuhan din na hindi nagbabatian sina Loisa at Joshua Garcia, Elisse at Jerome Ponce kapag nasa taping sila ng “The Good Son.” Hindi sila naghi-Hi! sa isa’t isa. Deadmahan sila. Nag-uusap lang daw sila kapag may eksena sila.

Ibinuko ni Vice na ex-BF ni Loisa si Joshua, pero itinanggi ito ng dalaga. Hindi rin daw sila friends ni Joshua.

‘Kaloka si Loisa na hindi alam ang ibig sabihin ng civil. “Civil lang kayo?” tanong ni Vice. “Ano’ng civil?” balik-tanong ni Loisa. “Yung casual lang kayo nagbabatian,” paliwanag ni Vice.

Generous

Maraming beses nang pinatunayan ni Luis Manzano ang pagiging generous. Sa isang episode ng “I Can See Your Voice,” pinahanga na naman kami ng TV host.

Isang contestant na may kambal na anak ang magde-debut ngayong December. Bilang isang ama, sinabi nito kay Luis na gusto niyang mabigyan ng debut party ang kambal niya kahit sa bahay lang.

Agad nangako si Luis na sagot na niya ang debut party ng kambal. No wonder, panay ang dating ng blessings kay Luis.

Marunong siyang mag-share ng blessings. Ikaw na talaga, Luis Manzano!

Related

comments