New Regal Babies in ‘This Time I’ll Be Sweeter’

By RUEL J. MENDOZA

INTRODUCING sa pelikulang “This Time I’ll Be Sweeter” ng Regal Multi Media Inc. ang dalawang bagong Regal Babies ni Mother Lily Monteverde na sina Khaki Ramirez at Fiona Yang.



Pareho silang dumaan sa masidhing acting workshops at ngayon ay sinama sila sa pelikula na pinagbibidahan nila Barbie Forteza at Ken Chan.

Nag-aaral ng kursong entrepreneurship sa Central Philippines University sa Iloilo si Khaki. He’s 17 and a model noong mag-audition siya sa Regal para matupad ang dream nitong maging isang artista.

Inamin ni Khaki na sulit ang sakripisyo niya sa pagpunta sa Manila dahil ‘yung dating pinapangarap niya ay nangyari na.

“I feel so lucky kasi si Direk Joel Lamangan agad ang naging director ko sa first movie na sinalihan ko.

“Tapos sila Barbie at Ken pa ang mga bida at sikat na sikat sila sa Iloilo.

“I play the best friend of Ken sa movie at napakabait niya. Marami rin akong nakuhang acting tips sa kanya since nagbibida na siya sa mga teleserye,” ngiti pa ni Khaki.

Si Fiona naman ay 20-years old at isang communication arts student sa De La Salle University.

Gaganap siya bilang sister ni Barbie sa movie. May second movie na raw siyang ginagawa at ito ay ang “Haunted Forest.”

“Masaya po ang first experience ko to shoot a movie.

“Akala ko po si Direk Joel ay sobrang strict. Pero okey naman po siya. Para siyang tatay namin sa set. Kapag nagkakasayahan kami, sumasabay siya. Pero kapag work na, sumusunod kami ng maayos.

“Working with both Barbie and Ken ay masaya rin po. Kahit mga sikat sila, napakabait nila at very down to earth.

“May mga fans na bumibisita sa set at ini-entertain nila ang mga ito kahit pagod sila. Kaya nakakabilib ang pagiging mabait nila sa totoong buhay,” sey pa ni Fiona.

