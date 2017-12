Coco, gusto nang magkaanak

TANGGAPIN na lang sana ng AlDub fans na hindi meant to be sina Alden Richards at Maine Mendoza. Hindi sila destined for each other at hanggang screen love team lang sila.



Huwag nang ipilit na maging “sila” sa totoong buhay. Narindi na si Maine, kaya sinabi niya na friends lang talaga sila ni Alden. Intindihin na lang sana ‘yun ng kanilang fans.

Biglang nagbakasyon si Maine sa States. Doon siya nag-Pasko kasama ang kanyang pamilya. Ayon sa isang source, babalik si Maine before New Year.

Babalik na rin siya sa “Eat Bulaga” at fake news daw ‘yung umalis na siya sa naturang show. Tuloy pa rin daw ang love team nila ni Alden.

Tuloy pa rin daw ‘yung pelikulang pagsasamahan nina Alden at Maine. Binabago lang daw ang script.

Ngarag-ngaragan

Sana nga, nagkaroon ng oras si Coco Martin na maka-bonding ang kanyang pamilya nitong nakaraang Pasko. Sobrang tutok kasi sa trabaho ang aktor na halos wala siyang pahinga.

Ngarag-ngaragan ang bida ng “Ang Panday” na isinakripisyo ang oras para sa kanyang pamilya. Hindi niya naramdaman ang pagod dahil ani Coco sa isang interbyu, lahat ng sakripisyo at pagod niya ay nawawala kapag naiisip niya ang kapakanan ng kanyang pamilya.

Nabigyan na niya ng magandang buhay ang mga ito. Siguro naman, it’s about time na ang sarili naman niyang kaligayahan ang tutukan ni Coco. Nabanggit niya sa isang interbyu na gusto na rin niyang magkaroon ng anak. Gusto niyang magkaroon na rin ng sariling pamilya. Mangyari na kaya ‘yun ngayong 2018?

Samantala, happy at thankful si Coco na doing good sa takilya ang MMFF entry niya, “Ang Panday.”

Unahan

Sino kaya ang mauunang mabuntis kina Marian Rivera at Heart Evangelista ngayong 2018? Sabi ni Heart, nakaplano na ang pagbubuntis niya sa January next year.

Matatapos na ang “My Korean Jagiya” at pwede na siyang magbuntis.

May pahayag naman si Marian na gusto na niyang sundan si Baby Zia, panganay nila ni Dingdong Dantes. Humihiling na raw ito ng baby brother.

Matatapos na sa January ang “Super Ma’am,” kaya gusto na ni Marian mabuntis muli.

Abang-abang na lang kung sino kina Marian at Heart ang mauunang mabuntis ngayong 2018.

