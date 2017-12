Will Vice Ganda watch Coco Martin’s ‘Ang Panday?’

1 SHARES Share Tweet

ACE comedian Vice Ganda has said that he will watch the other movies of his showbiz friends competing in this year’s Metro Manila Film Festival.



Asked if he will watch “Ang Panday” by Coco Martin, Vice Ganda said: “Ay opo! Kahit ‘yung pelikula ni Jasmine Curtis panonoorin ko din, ‘yung ‘Siargao.’ Manonood din ako ng ‘Haunted Forest’ kasi andun din ‘yung ibang kaibigan ko.

Hangga’t kaya kong manood ng iba, kung may pagkakataon, manonood po ako.”

Vice Ganda is joining the MMFF this year under the action-comedy film “The Revengers: Gandarapido” which also stars Daniel Padilla and Pia Wurtzbach.

The “It’s Showtime” host said that he is proud of Coco as they grew up together in show business.

“Ang sarap makita na pare-pareho kaming nagtatagumpay at umaasenso lalo na kami ni Coco;

“Kasi po hindi pa kami nag-aartista ng ganito e pangarap na namin ito eh. Pangarap naming yumaman. Pangarap namin magkaroon ng magandang trabaho. Pangarap naming pareho na mai-angat ‘yung mga lolo’t lola namin, ang mga pamilya namin, ang mga nanay namin sa kahirapan;

“Kasi parehong-pareho po kami ng storya. Kaya ngayon sabay namin itong na-a-achieve, ang sayang makita,” Vice Ganda said.

Vice Ganda and Coco consider themselves the best of friends long before they became popular in the entertainment industry.

Facing the Golden Mirror, Abunda asked Vice Ganda to describe himself.

“Basta nagagandahan ako sa’yo. Maraming hindi nagagandahan sa’yo pero nagagandahan ako sayo,” Vice Ganda said.

“Ano ang alas n’ya?” Vice Ganda answered: “Ang alas mo, makapal ang mukha mo at ang dami mong pinagdaanan at marami ka pang pagdadaanan. At ‘yung mga pinagdaanan mo dati, kung nalampasan mo, eh mamaniin mo na lang ‘yung mga susunod mong pinagdaanan. Gusto kong sabihin sayo na you are so blessed.”

“Who is he when no one is watching?” Vice Ganda said: “Bakla. Bakla kang mapagmahal eh. Sobra kang mapagmahal. ‘Yun ang strength mo at weakness mo din.”

“What is your prayer?” The comedian said: “Sana maging masayang masayang masaya ka. Kasi ‘yun lang ang dahilan para magkaroon ka ng saya na ise-share sa iba. Kasi hindi mo ito mase-share kung wala ka;

“Sana makasama mo ‘yung gusto mong makasama. Sana mahawakan mo ‘yung gusto mong mahawakan. Sana mayakap mo ‘yung gusto mong mayakap. Sana makatabi mo ‘yung gusto mong makatabi. I just pray that you get what you deserve because you also deserve something special. I hope you get what you deserve,” Vic Ganda said.

“Sorry, thank you, congratulations. Ano sa tatlong ito ang nais mong sabihin to that person in the mirror and why?”

Vice Ganda said: “Sorry dahil alam mong pagod ka na pero hindi kita pinapahinto. Thank you dahil nandi-dyan ka.

Iniwan man ako ng iba, nanatili ka sa akin. Even if I lost them, as long as I have myself, meron akong mayayakap.

Salamat dahil pinasaya mo ‘yung nanay mo. ‘Yun ang pinakamahalaga para sa akin. Hindi mo mapapasaya ang buong mundo, hindi mo mapapasaya ang lahat ng tao, pero alam mo na sapat na, na napamahal mo ang nanay mo. And congratulations dahil sigurado ako, na sa oras na ‘to, nakangiti ‘yung nanay mo at achievement mo ‘yun bilang anak na bakla.”

Related

comments