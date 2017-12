Maine, may kapalit na kay Alden

by Rowena Agilada

ANO naman kaya ang bagong pasabog ni Kris Aquino ngayong 2018? Bago natapos ang 2017 ay pinagpiyestahan ng media ang ipinost niya sa social media na dalawang beses siyang inalok ng kasal ni mayor Herbert Bautista.



Kesyo, binigyan siya ni mayor HB ng diamond ring, pero isinauli niya. Deadma ever lang si mayor HB, pati ang exe’s niyang sina Eloisa Matias at Tates Gana. May tig-dalawang anak siya sa mga ito.

May pasabog din si Kris na magpo-produce siya ng pelikula ngayong 2018. Si Derek Ramsay ang kapareha niya. Mukhang hindi pa agad ito masisimulan dahil uunahin ni Derek ang pelikulang pagsasamahan nila ni Bea Alonzo sa Star Cinema.

Ano na nga bang nangyari sa international movie na ginawa ni Kris? Maipalabas kaya ito ngayong 2018?

Babalik na

Live telecast daw ang “Eat Bulaga” ngayong January 1 at abangan ang pagbabalik ni Maine Mendoza. Nag-enjoy siya to-the-max sa kanyang US vacation kasama ang kanyang pamilya. Doon sila nag-celebrate ng Pasko.

Magkikita na sila ni Alden Richards na nag-Pasko naman sa Japan with his family. May pasalubong kaya sila sa isa’t isa?

Balitang sa bagong teleserye ni Alden sa GMA ay si Jasmine Curtis-Smith ang makakapareha niya. Humanda na si Jasmine sa bashers kapag natuloy ang pagsasama nila ni Alden sa bagong show nito sa Kapuso Network. Hindi pa naman ito sigurado.

Birthday ni Alden sa Jan 2 at 26 years old na siya. Ano kaya ang inihahandang pakulo ng dabarkads niya sa “Eat Bulaga”? Pinaghahandaan ng kanyang solid fans ang isang bonggang birthday celebration para sa kanya. Gaganapin ‘yun sa Enchanted Kingdom on Jan. 6, 2018.

Wish

First time nag-Pasko si former Senator Jinggoy Estrada sa labas ng PNP Custodial Center kapiling ang kanyang pamilya matapos siyang mag-bail para sa pansamantalang kalayaan niya. Sa pagsalubong ng Bagong Taon ay magkakasama rin silang pamilya.

Wish ng mga nagmamahal kay former Senator Bong Revilla na mapagbigyan na rin ang kahilingan niyang makapag-post ng bail ngayong 2018 para sa pansamantalang kalayaan niya.

Bagaman napagbigyan si Bong na ipagdiwang ang Pasko sa bahay nila with his family and loved ones, pinabalik pa rin siya sa PNP Custodial Center matapos ang itinakdang oras.

