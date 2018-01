TV host, handa nang magpakasal

by Rowena Agilada

EXCITED na si Bea Alonzo mag-shoot ng pelikulang pagsasamahan nila ni Charo Santos. Horror film ito titled “Eerie” at first time niyang gagawa ng ganitong klaseng pelikula.

Si Mikhail Red ang director na isu-shoot ang movie sa Korea. Hopefully by March mag-uumpisa ang shoot. Ito rin kaya ‘yung pelikula na kasama si Derek Ramsay? Or iba ito?

Samantala, kahit wala pang formal na pag-amin sina Bea at Gerald Anderson sa estado ng kanilang relasyon, obvious namang may “something” between them. Magkasama silang nag-celebrate ng Christmas sa US kasama ang daddy ni Gerald.

Di pa sigurado

Sabi-sabi lang daw ‘yung si Jasmine Curtis-Smith ang makakatambal ni Alden Richards sa upcoming GMA series niya. Wala pa raw kasiguruhan at hintayin na lang natin ang formal announcement ng Kapuso Network.

Huwag munang mag-react ang AlDub fans. Huwag munang i-bash si Jasmine. Dati siyang contract star ng TV5 na tinaguriang Prinsesa ng Kapatid Network.

Nang alisin ang entertainment shows nito, naglipatan na sa ibang network ang mga dating kasamahan ni Jasmine. Natengga rin ang career niya. Si Derek Ramsay na lang ang natira na matatapos na ang kanyang kontrata ngayong 2018.

Extended



Did we hear it right na hanggang February extended ang “Super Ma’am”? Kaya pala masaya ang buong cast. Nagpa-Christmas Party pa si Marian Rivera na everybody happy.

Love na love si Super Ma’m ng kanyang co-stars, pati ni direk LA Madridejos dahil sa kanyang pagiging super generous.

Handa na

Handang-handa na talaga si Luis Manzano mag-asawa. Panay ang parinig niya kay Jessy Mendiola. Birthday ng dalaga last Dec. 3 at 25 years old na siya.

Marrying age na siya. Ipinagtutulakan na nga siya ng kanyang British-Lebanese dad na mag-asawa na. Sa kultura raw kasi ng mga Lebanese, kapag sumapit na ng 25 years old ay nag-aasawa na.

Sinorpresa si Jessy ng kanyang dad nang dumating ito para batiin siya noong nakaraan niyang birthday.

Obvious namang so much in love si Jessy kay Luis. Baka sa pagpapakiyeme niyang magpakasal ay magbago pa ang isip nito. Sabi ng isang veteran actress, kapag sa palagay mo’y dumating na ang tamang taong mamahalin mo ng buung-buo at gusto mo siyang maging forever, huwag mo na siyang pakawalan.

