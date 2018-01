‘Wag kang masyadong umasa

2 SHARES Share Tweet

By Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



•

Hi Alex,

Nang nakaraang New Year eh nagsuot naman ako ng damit na polka dots para magkapera pero bakit nalugi pa rin ang negosyo ko. Hindi pa rin kumikita ng malaki. Kumita man, barya-barya lang. Bakit kaya hindi pa rin umasenso ang negosyo ko?

Martina ng Makati City

Hi Martina,

Bakit nagtataka ka na barya-barya ang kinikita ng negosyo mo eh polka dots ang sinuot mo! Bilog-bilog yun eh di coins o barya nga yun! Dapat ang sinuot mo, puro rectangle para perang papel ang papasok sa negosyo mo! Hayaan mo at bumawi ka na lang sa susunod na taon.

•

Hi Alex,

Year of the dog ngayong 2018 at pinanganak naman ako sa year of the cat. Magiging magulo ba ang taon ko ngayon?

Celia ng Marikina City

Hi Celia,

Mas magiging magulo ang taon mo kapag nagpapaniwala ka sa mga year-year na yan! Ayusin mo ang buhay mo, maging mabait ka sa kapwa mo at magiging maayos ang taon mo!

•

Hi Alex,

Bumabalik sa akin ang ex ko na nakipagsplit sa akin dahil gusto niya raw ng space last year. Ngayon ay nakapag-isip-isip na raw siya at gusto na niyang magkabilikan kami. Ano po ba ang gagawin ko?

Mely ng Pasay City

Hi Mely,

Nakita na ba niya ang space? Hindi niya ba nagustuhan ang space kaya siya bumabalik? Paano kung hanapin na naman niya ang space? Bahala ka kung gusto mo siyang tanggapin. Baka bukas makalawa, mawala yan dahil nasa outer space na!

•

Hi Alex,

Dahil bagong taon, gusto ko sana magpalit ng hairstyle. Madami kasi akong mga kaibigan ang nagbago ng gupit, yung iba nagmukhang bata, yung iba gumwapo! Gusto ko rin gayahin para naman gumwapo rin ako. Kasama po nitong sulat ko ang picture ko para may idea kayo kung ano ang itsura ko. Ano kaya ang bagay na hairstyle sa akin?

Jomari ng Mandaluyong City

Hi Jomari,

Nakita ko ang picture mo at sa tingin ko hindi sa hairstyle ang problema. Yung mga kaibigan mo, malamang gwapo na talaga kaya lalo silang naging gwapo. Pwede ka naman magpagupit pero wag kang masyadong umasa! Hindi naman importante ang panlabas na anyo. Maging mabuting tao ka lang. Real talk.

•

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

Related

comments