World-class Pinay beauties

INT’L PAGEANT ACHIEVERS – There are many world-class Pinay beauties, as enumerated by Highspeed contributor Mel Caparas. He calls them international pageant achievers.

Here they are, as gathered by Mel C, titleholders all.



Karen Ibasco – Miss Earth 2017

Teresita Ssen “Winwyn” Marquez – Reina Hispanoamericana 2017

Jannie Loudette Alipo-on – Miss Tourism International 2017

Agnes Padao Jakosalem – Mrs. Grandma Universe 2017

Risa Caldoza – Mrs. Tourism International 2017

Jodel Mesina – Miss Top of the World Plus Size 2017

Sarah Bona – Miss Intercontinental 2017

Beatrice Andrada – Miss Pacific World 2017

Maureen Wroblewitz – Asia’s Next Top Model Cycle 5 Winner

Loujen Saldo – Miss Fitness Universe 2017

Trisha Bantigue – Miss Asian Global 2017

Ralaine Balanay – Miss Teen Asia 2017

Liza Sofia Hansen – Little Miss Asia Pacific Int’l. 2017

Shirleena Joice Espinosa – Princess of the World 2017

Kathleen Paton – Miss Teen International 2017

Kristina Mendez – Miss Futuristic Model 2017

Paula Betuschini – Miss T World 2017

Tamara Alexandra Pacursa – Miss Super Fotomodel Universe 2017

Mary Rose Salubre – Mrs. Classic Galaxy 2017

Diomsen Lleyd Budios – Miss Teen World Tourism 2017

Rizza Paula Infante – Miss Culture World Heritage 2017

Jedaver Opingo – Miss Progress International 2017

Sahara Wagner – Miss Global Youth Ambassador 2017

Simone Amorado – Miss Young of the World 2017

Jennifer Olson – Mini Miss Earth Planet 2017

Ralaine Tapia – Miss Teenager Asia 2017

(More world-class Pinay beauties tomorrow.)

