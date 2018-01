Pick-6 carry over

By Johnny Decena

Idaragdag na ang Pick-6 carry over amount of P734,957.88 ngayong sabado covering races 3 to 8 sa pagbabalik ng mga karera sa San Lazaro Leisure in Carmona, Cavite.

Lahat ng karera this weekend ay may guaranteed prize of P130,000 to the winners, sponsored by the Manila Jockey /Club, Inc.



Races today start at 4:00 p.m. while tomorrow’s races start earlier at 3:00 p.m.

Bukas mayroon tayo 7 Philracom Rating based Handicapping system (RBHS-Class) na may added prize na matutunghayan sa inyong programa.

Sa mga di nakadalo naman sa pakarera ng Metro Turf kahapon (Huwebes), ang Winner-Take-All event covering Races 2 to 8 ay nagbigay pa ng P27,451.20 para sa holders ng 103 winning tickets.

Nagsipanalo rito ay ang Laughting Tiger, Moon Laser, Okanematzo, Ultra Boost, Skymarshall, Corageons at Security Harbour or combinations 5-6-3-6-2-3-5.

By the way may karera po tayo sa Monday, Jan. 8, at Santa Ana Park.

Sa January 14, naman sa Saddle and Club’s Leisure Park naman gaganapin ang Philracom Commisioner Cup.

Nominadong magsisitakbo rito ay ang Bite My Dust, Electric Truth, Eugene Onegin, Lakan, Messi, Self And Pepper at Sepfourteen.

Nakataya dito ay P1,500,000 allocated as follows: 1st P900,000; 2nd P337,500; 3rd P187,500 at 4th P75,000 Breeder’s Purse ay P60,000 to the breeder of the winning horse.

So there… Good luck, see you guys at Samson’s Billiard and/or at Obet Dela Paz OTB at Marick, Cainta.

