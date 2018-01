No network war for Angelica Panganiban & Glaiza de Castro

TRUE friendship is hard to find in the entertainment industry but Kapamilya star Angelica Panganiban has found real friends in Glaiza de Castro, Bella Padilla, Kim Chiu, Cherry Pie Picache, Agot Isidro, and Direk Andoy Ranay.



“Hindi na kaya ‘yun ng network war. Kahit na maglaban pa po ‘yung networks, sabihin ng kontrata hindi ka na pwedeng makipagkaibigan kasi ibang network na s’ya nagtatrabaho. Andun na po kami sa level na ‘ay sorry po, e d hindi na lang ako mag-work,” said Angelica when she talked about her years of friendship with Glaiza, who is a Kapuso actress.

Angelica, 31, also cherished her trip to Bhutan with Glaiza.

“Ang pleasant pleasant lang ng Bhutan. Kahit may mga naiisip ako ‘ang ganda noh or naiiyak ako.’ Sasabihin nya ‘O!

Naiiyak ka?’ Sasabihin ko ‘hindi nga lang bagay sa lugar kasi ang ganda eh.’ Kesa maging bitter ka di ba? Naging perfect ‘yung lugar dun sa nararamdaman ko,” Angelica said.

“Tapos parang ang laki ng mundo. ‘Yung Bhutan ang liit-liit lang n’ya. So paano pa ako? E ‘yun, country na ‘yun e, ako tao lang ako. E ilan tayong tao? So parang magma-matter ba ‘yung problema ko? Hindi eh,” Angelica said, during an interview on “Tonight With Boy Abunda” on ABS CBN.

Angelica appeared on the late-night show to promote her latest movie “Ang Dalawang Mrs. Reyes” which also stars Judy Ann Santos, JC de Vera, Joross Gamboa, etc.

Aside from Glaiza, Angelica also talked her friendships with Agot Isidro, Direk Andoy Ranay, Cherry Pie Picache

“Dun naman ako humuhugot ng maturity sa kanila. Pag tinatanong naman nila ‘yung opinion ko ina-appreciate naman nila,” she said.

But Angelica said that her friendship with Bela Padilla and Kim Chiu, whose group is also known as Ang Beki group, is different.

“Iba sila sa lahat. Iba sila kay Glaiza. Kasi kami ni Glaiza ang lalim namin eh. Fifteen years na kaming nagkasama, pati sa bundok. ‘Yun, kaya namin ng ganun;

“Sila naman ‘yung kababawan, ‘yung konting tawa na ganun, bigla s’yang lumalalim. Minsan may mga joke na sobrang waley pero tawang-tawa ka;

“Parang ganun ‘yung friendship namin. Parang pag tinignan mo ‘ano ba itong tatlong ito.’ Pero ang lalim namin. Ang lalim nung pagmamahal namin sa isa’t isa. Ni hindi namin maintindihan kung bakit;

“Sabi ko nga paano kung nag-away away tayo nakakahiya. Ang dami na nating followers. Nagpa-tattoo na kami ni Bela.

Umabot na kami sa ganun. Si Kim na lang ‘yung hinihintay namin;

“Pero dahil sa sobrang sweet ng image n’ya (Kim), parang hindi naman nya gagawin talaga. So normal naman ako nung pina-tattoo ko ito. Hindi naman ako lasing,” said Angelica.

Angelica said that she could retire now from the industry after she teamed-up with actress Judy Ann Santos in her new movie.

“Pwede na ako magretire after nito dahil natupad na ‘yung pangarap ko. Eto na ‘yun, wala ng iba,” she said.

